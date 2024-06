Ramazzotti-Virzì: dalla rissa al tribunale. Chi sono i super-avvocati?

E’ sempre triste sapere che una coppia con figli al seguito sceglie il divorzio. Diverso non è stato il caso di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, tra i matrimoni più noti del cinema italiano. La separazione è in corso dallo scorso anno e, come sappiamo, pochi giorni fa gli attriti sono arrivati al culmine quando a Roma centro si è scatenata una rissa che ha visto coinvolte entrambe le parti. Dopo la richiesta di attivazione di codice rosso fatta dal regista, sicuramente l’episodio verrà portato in tribunale. Ma chi difenderà le due star del cinema? Si tratta di una sfida nella sfida.

Lo scorso 17 giugno Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono scontrati in pieno centro a Roma. Di tanto in tanto continuano ad aggiungersi nuovi dettagli circa le dinamiche della “rissa”. Per il momento sappiamo che il clima è diventato teso verso le 22 e che i due non erano da soli.

Coinvolti, insieme a loro, c’erano anche la figlia maggiore del regista e il nuovo fidanzato dell’attrice. Da quanto racconta quest’ultima, tra l’altro, la scintilla del diverbio sarebbe stata accesa proprio dalla primogenita di Virzì, che avrebbe rivolto “qualche battuta” nei confronti della Ramazzotti.

Nel frattempo però, sembra il regista quello più provato dall’accaduto. Virzì ha infatti chiesto l’attivazione del codice rosso nei confronti dell’ex moglie. L’obiettivo è impedire che, sia lei, sia il suo fidanzato e personal trainer Claudio Pallitto possano avvicinarsi alla famiglia del regista.

La causa in Tribunale: le due super-avvocate

Il caso verrà discusso in tribunale e la causa si prospetta movimentata. Se già le due parti non sembrano aver conservato un bel rapporto dopo la separazione, in aula il clima sarà acceso anche perché si scontreranno due super-avvocate di tutto rispetto.

Per la lotta contro l’ex marito, Micaela Ramazzotti ha scelto l’avvocata matrimonialista per eccellenza, Anna Bernardini De Pace. La legale, dopo aver seguito, tra gli altri, i divorzi Totti-Blasi e Hunziker-Ramazzotti, si prepara a prendere le parti dell’attrice nella battaglia della separazione da Virzì.

Anche il regista però, ha scelto bene il suo difensore. Stiamo parlando dell’avvocata Grazia Volo, altro legale molto noto nel settore. Negli anni ha difeso l’attivista Silvia Baraldini e l’ex ministro del governo Berlusconi Cesare Previti.

Insomma, conoscendo i rispettivi team legali, sembra proprio che dobbiamo aspettarci di tutto da questa vicenda, che potrebbe avere risvolti ancora più inaspettati di quelli visti finora. Restiamo in attesa delle prossime mosse.