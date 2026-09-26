Raimondo Todaro torchiato da Toffanin sul “matrimonio affollato” con Francesca Tocca, il coreografo risponde

Raimondo Todaro, ospite a Verissimo, ha raccontato di essere felicemente fidanzato con Giorgia, donna lontana dal mondo dello spettacolo, e ha parlato della fine del matrimonio con Francesca Tocca. La ballerina, mesi fa, durante una chiacchierata con Silvia Toffanin, disse che la sua fiducia era stata tradita. Molti credettero che le sue nozze fossero un po’ troppo affollate. In altre parole, che Todaro le avesse messo le corna. Il coreografo ha risposto all’ex moglie anche su questo punto.

Verissimo, Raimondo Todaro felicemente fidanzato: “Si chiama Giorgia, ragazza normale”

“Sto vivendo una nuova fase della vita e sono felice. Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Giorgia. L’ho conosciuta casualmente poco prima di Natale in un momento in cui proprio non cercavo l’amore”, ha riferito l’ex prof di Amici di Maria De Filippi. Toffanin ha chiesto se la relazione fosse iniziata quando il matrimonio con Tocca non era ancora definitivamente naufragato. “Mi ero già lasciato da un anno abbondante con Francesca – ha affermato il danzatore – Giorgia mi fa stare bene, fa una vita normale e ha tutte le caratteristiche che mi piacciono: semplice, educata, perbene. Non ha ‘segni particolari’. Mi ha colpito per la sua normalità”.

Francesca Tocca è stata tradita? La risposta confusa di Raimondo Todaro

Capitolo matrimonio finito. “Con Francesca facciamo ancora tante cose insieme, nostra figlia Jasmine non ha il papà da una parte e la mamma dall’altra”, ha puntualizzato il ballerino. Toffanin a questo punto gli ha ricordato che Tocca, qualche mese fa, era piuttosto arrabbiata con lui. Era arrivata a parlare di “fiducia tradita“. Sulla questione Todaro ha così replicato:

“Noi siamo cresciuti insieme. Sulla fiducia mancata non so a che cosa si sia riferita. Dopo l’intervista da te, il giorno successivo con me si è scusata per le parole che aveva usato. Lei è così, dice sempre cosa pensa, di istinto; è un po’ lunatica ma buona. Io l’ho amata anche per queste sue sfaccettature”.

Toffanin non ha mollato la presa e ha domandato in modo diretto se alla fine il matrimonio era “un po’ affollato”, cioè se ci fossero stati tradimenti. Da parte di Todaro è arrivata una risposta un po’ confusa:

“Lei non disse niente e non mi piacque. Se non dici niente, lasci aperte mille porte e si può pensare di tutto. Non so a cosa si riferisse. Avrei preferito che lei dicesse le cose in maniera chiara. Però ripeto, il giorno dopo si è scusata. Comunque per me lei è famiglia, anche se siamo separati. Oggi la vedo serena, tranquilla e spensierata. Resta una persona speciale, ma non funzionava più.”

La conduttrice di Verissimo ha infine ricordato che Tocca disse anche che aveva scoperto che lui aveva presentato a sua insaputa una donna in famiglia. In questo caso il coreografo ha fornito una spiegazione meno nebulosa: