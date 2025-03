Raimondo Todaro risponde a Carolyn Smith: sua versione dei fatti

A distanza di poche ore Raimondo Todaro ha risposto al commento di Carolyn Smith sulla sua persona. Il ballerino e insegnante di Amici ha spiegato di essere deluso e dispiaciuto dalle parole della sua collega che in un’intervista a Nuovo Tv ha riferito la sua opinione sul comportamento del professionista nei confronti di Milly Carlucci e sull’addio di Ballando con le stelle.

Le parole di Carolyn Smith

Caroyln Smith ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv e non ha perso occasione di parlare del suo collega Raimondo Todaro. In particolare si è soffermata sull’addio del ballerino di Ballando con le stelle, avvenuto qualche anno fa. Secondo quanto riferito dal giudice del programma, il giovane professionista avrebbe scelto di abbandonare la squadra di Rai 1 per intraprendere nuove strade.

Ciò che Smith non ha condiviso è il modo in cui il ragazzo ha lasciato il posto e in particolare l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Milly Carlucci. La coreografa ha definito la mossa del ballerino latino “sbagliata” e poi ha aggiunto: “Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato”.

La versione di Raimondo Todaro

La risposta di Raimondo Todaro non ha tardato ad arrivare. L’insegnante di Amici ha scritto un lungo messaggio sui social attraverso cui ha tenuto a riferire la sua versione dei fatti dopo essersi sentito attaccato dalla sua collega Carolyn. Il giovane ballerino ha affermato di essere dispiaciuto che il giudice di Ballando con le stelle abbia un’opinione del genere sul suo conto.

La invita, poi, a trovare un articolo o un’intervista in cui il diretto interessato ha parlato male di Milly Carlucci. Dal canto suo, si è sentito accusato ingiustamente e ritiene che sia opportuno prima verificare i fatti e poi dare un giudizio. Infine, ha spiegato di essere aperto ad ogni tipo di confronto così da chiarire e fare emergere la verità che, secondo quanto affermato da lui, è molto diversa rispetto a quella raccontata dalla coreografa.

L’esperienza a Ballando

Per quindici anni Raimondo Todaro è stato uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle. A distanza di tempo, però, ha deciso di cambiare rotta e aprirsi a nuove esperienze lavorative. Nessun episodio in particolare lo ha spinto ad allontanarsi da Milly Carlucci, soltanto la voglia di mettersi in gioco e intraprendere strade diverse.

Raimondo Todaro ad Amici

Da qualche anno Raimondo Todaro ha scelto di fare parte della scuola di Amici, diventando uno degli insegnanti del talent. Il suo talento e le sue capacità lo hanno reso un vero e proprio professionista, specializzato in danza latina. Ora è pronto a portare i suoi allievi al serale. I suoi consigli sono preziosi per i ragazzi che si trovano a sfidarsi e a mettere alla prova le proprie potenzialità, davanti ad un gruppo di professori e professionisti che non perdono occasione di spronarli a dare sempre il massimo.