Raimondo Todaro, la fidanzata sarebbe furiosa: il retroscena che tira in ballo Francesca Tocca

Giorgia, l’attuale fidanzata di Raimondo Todaro, sarebbe furiosa per l’evolversi di alcune dinamiche legate all’esperienza del coreografo al Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata in prime time su Canale 5, l’ex prof di Amici di Maria De Filippi ha riassunto le tappe della lunga love story vissuta con Francesca Tocca. I due si sono conosciuti giovanissimi, si sono amati ardentemente, si sono sposati e hanno avuto una figlia (Jasmine). Nel 2024 il matrimonio è arrivato al capolinea. Nel ricordare la relazione, Todaro ha speso parole di profonda stima per l’ex moglie, affermando che la risposerebbe altre mille volte e, a sorpresa, non chiudendo nemmeno a un eventuale ritorno di fiamma con lei. Gli autori del GF Vip, dopo quanto udito, starebbero cercando di fare di tutto per convincere Tocca a fare una sorpresa all’ex marito in diretta tv (lei sembra che non ne voglia sapere). Ed è per tale faccenda che Giorgia avrebbe mostrato un forte disappunto.

Grande Fratello Vip, perché la fidanzata di Raimondo Todaro sarebbe arrabbiata

Il retroscena è stato raccontato da Deianira Marzano. L’esperta di gossip campana ha ricevuto una segnalazione da una sua fonte, la quale ha sostenuto che la compagna del coreografo avrebbe confidato ad amici di famiglia che non le andrebbe giù il fatto che chi lavora al GF Vip starebbe provando a far incontrare i due ex coniugi. Ammesso e non concesso che esista tale dinamica sotterranea e ammesso e non concesso che Giorgia avrebbe palesato dei malumori, il comportamento della giovane sarebbe alquanto comprensibile.

A nessuno probabilmente farebbe piacere che qualcuno prepari un incontro al miele tra due ex. Ma le logiche della tv, spesso, non guardano in faccia a nessuno, se non alla brama di alzare l’asticella dello share. E senza dubbio la storia di Todaro e Tocca si sa che ‘vende’ alla grande. Anche perché ha tutti gli elementi della favola. Nella finzione, però, c’è il finale classico positivo, il tradizionale “e vissero felici e contenti”. Invece nella realtà, non di rado, quelle che sembrano favole si trasformano poi in vicende dall’epilogo amaro. Non resta che attendere e vedere se gli autori del reality più spiato d’Italia riusciranno a trascinare Francesca davanti all’ex marito.