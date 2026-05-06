Raimondo Todaro: “I motivi della rottura con Francesca Tocca, non ero più la priorità”. La reazione di lei

Raimondo Todaro si è confidato a cuore aperto sulla fine del matrimonio con Francesca Tocca. Il tema è stato affrontato durante la diretta in prime time su Canale 5 del Grande Fratello Vip. Il coreografo siciliano ha raccontato candidamente che, quando si è consumata la separazione definitiva nel 2024, ha vissuto il periodo peggiore della sua vita. Ha inoltre speso parole al miele per l’ex moglie, con la quale ha avuto la figlia Jasmine, pur ammettendo che la relazione non è finita affatto bene.

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro: “Risposerei Francesca Tocca”

Il ballerino ed ex prof di Amici ha iniziato ricordando che ha conosciuto Francesca nel 2006, quando erano molto giovani. Un amore travolgente, sbocciato in pista tra sacrifici e progetti di vita comuni: “Abbiamo ballato insieme e poi c’è stato l’amore”. Dopo quasi venti anni, la decisione di lasciarsi: “A fine 2024 c’è il momento più brutto della mia vita. Mi separo da Francesca perché… non lo so ancora perché”. Tocca invece sembra saperlo. Qualche mese fa a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, parlò di “mancanze di rispetto” da parte dell’ex marito.

Todaro ha invece fornito un racconto più ‘morbido’, aggiungendo che uno dei motivi della rottura potrebbe essere il fatto che si sono conosciuti troppo presto: “Forse ci siamo conosciuti troppo giovani. Nonostante sia finito male, se potessi tornare indietro la sposerei altre mille volte”. E ancora: “Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto. Ci siamo amati tanto. Quando l’amore è andato un po’ scemando, forse non ci siamo più accontentati”.

A questo punto, la conduttrice Ilary Blasi ha commentato dicendo che “forse l’amore può cambiare forma”. Il coreografo ha rimarcato di aver vissuto felicemente per tanti anni con l’ex moglie, sottolineando che la ritiene “la mamma migliore al mondo”, concetto espresso anche qualche giorno fa. E sulla figlia Jasmine ha sottolineato che è il suo “orgoglio più grande”, per poi chiosare: “Abbiamo combinato un casino con il nostro matrimonio, ma con nostra figlia siamo stati molto bravi”.

Sempre rifugiandosi nei ricordi, ha riferito di essersi accorto di amare Tocca quando lei decise di andare via per ballare con un altro ragazzo: “Era a Bologna, io sono partito da Catania con la macchina e sono andato a riprenderla alle tre di notte”. I furori giovanili hanno poi fatto spazio a sentimenti più maturi che, in seguito, si sono assopiti tra incomprensioni e ruggini

Per quanto riguarda la separazione e i rapporti attuali, Todaro ha chiarito: “Ci siamo amati tantissimo, ci vogliamo bene, c’è rispetto. Non c’è stato un motivo particolare sulla nostra fine. È andata scemando. A un certo punto pensavo di non essere più la priorità per lei. Mi ha amato talmente tanto che poi, quando è andato un po’ a scemare, non ci siamo accontentati”.

Blasi, ascoltando il ballerino, gli ha domandato ciò che tutti avrebbero voluto chiedere, ossia se considera davvero finito definitivamente il capitolo sentimentale con l’ex moglie oppure se c’è spazio per una eventuale ricucitura. Un po’ a sorpresa, Todaro non ha chiuso del tutto la porta a un ritorno di fiamma: “Ha sempre uno spazio nel mio cuore e ce l’avrà per sempre. Una sorta di amore c’è sempre, ma non ti so rispondere”.

Il silenzio di Francesca Tocca

Come ha reagito Francesca al discorso dell’ex marito? Con il silenzio, almeno pubblicamente. Da quando Todaro è al GF Vip, la danzatrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione, tantomeno ha accettato alcuna ospitata, nonostante sembra che gli autori del reality le abbiano chiesto più volte se fosse disponibile a un confronto con Raimondo. Evidentemente e saggiamente, la ballerina vuole tenersi il più lontano possibile dal tritacarne gossipparo, consapevole che ogni cosa che direbbe in qualche modo diventerebbe motivo di chiacchiericcio, se non di polemica.