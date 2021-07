Raimondo Todaro: “Ho il Covid”, dura replica a Milly Carlucci: è scontro

Non è tardata ad arrivare la replica di Raimondo Todaro allo sfogo social di Milly Carlucci. La conduttrice Rai non ha apprezzato il modo in cui il ballerino ha lasciato Ballando con le Stelle. Dopo 16 anni il siciliano ha preferito annunciare il suo addio al programma del sabato sera con un post su Instagram anziché parlare a quattr’occhi con la Carlucci. Un comportamento che non è particolarmente piaciuto a Milly, che ha sempre creduto nel talento di Raimondo tanto da sceglierlo addirittura come coreografo di un altro suo fortunato show, Il Cantante Mascherato.

“Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”, ha dichiarato Milly Carlucci su Instagram e Twitter, non nascondendo delusione e rabbia per il comportamento di Raimondo Todaro, che avrebbe lasciato la trasmissione Rai per approdare a Mediaset.

Diversa la versione fornita dal 34enne, che si è difeso sui suoi account social, annunciando di essere positivo al Coronavirus da qualche giorno:

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa”

Raimondo Todaro ha aggiunto sul suo account Instagram seguito da oltre 173 milioni di follower:

“Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”

L’ormai ex ballerino di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci riusciranno a chiarirsi e a non spezzare del tutto il loro legame durato quasi venti anni?

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle per approdare ad Amici. Il 34enne avrebbe ricevuto una importante offerta di lavoro dal team di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5 lavora già da qualche anno Francesca Tocca, ex moglie di Todaro.

Quale sarà il ruolo di Raimondo ad Amici? Al momento non ci è dato saperlo. La Scuola più famosa d’Italia riaprirà i battenti il prossimo 18 settembre, in anticipo rispetto agli ultimi anni. I più romantici sognano già un ritorno di fiamma tra Todaro e Francesca Tocca, che si sono lasciati nel 2019.

La coppia ha una figlia, Jasmine, di 8 anni. Di recente Francesca Tocca – che fa parte del corpo di ballo di professionisti di Amici – ha detto addio all’ex allievo Valentin Dumitru. La loro relazione, nata proprio dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto chiacchierare parecchio ma è durata solo qualche mese.