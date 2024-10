Rai2, chiude il reality di Barbareschi: “Uguale a Temptation Island”

Altro flop da parte di Rai, con una chiusura improvvisa del programma condotto da Luca Barbareschi “Se mi lasci non vale“. Il motivo? Secondo il pubblico sarebbe troppo uguale a Temptation Island nonostante gli autori e lo stesso presentatore abbiano ribadito più volte le differenze con il reality di Canale 5. Eppure le parole non sono bastate perchè “Se mi lasci non vale” è sembrato essere una brutta copia del programma di successo Mediaset capitanato da Filippo Bisciglia. Il risultato? Chiude i battenti due settimane prima.

Se mi lasci non vale chiude in anticipo: in Rai non funzionano i format amorosi

Di cosa parlava Se mi lasci non vale? L’idea è nata da Rai poco tempo fa, forse con il proposito di creare anche per il palinsesto un reality che fosse incentrato su amore, tradimenti e problemi di cuore. Iniziato già con un flop di ascolti il 21 ottobre 2024, il programma condotto da Barbareschi si concentrava su sei coppie che per un mese dovevano soggiornare in una magnifica villa appena fuori Roma per far fronte alla crisi che minacciava il loro rapporto. A quanto pare, però, l’unica differenza con Temptation Island è stata la presenza di psicologi e coach che ogni tanto intervenivano per aiutare i protagonisti a comunicare meglio fra di loro.

Sfide, confronti, prove. Questi sono stati gli unici elementi non copiati dal format che ben conosciamo di Canale 5. E il pubblico se n’è accorto subito: la minestra riscaldata non piace mai. Il programma aveva come proposito quello di aiutare anche le coppie da casa a trovare strategie per migliorare la comunicazione ma la presa sul pubblico è stata disastrosa: la prima puntata ha guadagnato solo l’1,8% di share, mentre la seconda ha toccato a malapena il 2%. Un vero flop.

Dunque, il 5 novembre vedremo l’ultimo episodio di Se mi lasci non vale, che condenserà tutto quello che è successo nell’ultimo periodo in modo da concludere in anticipo. La decisione Rai è stata definitiva, anche dopo la prova di mandare in onda il format di giorno invece che la sera, niente da fare. Il pubblico chiede novità, senza trucco e senza inganno.

Come avrà reagito Luca Barbareschi a questa scelta Rai? Per ora non si è ancora espresso, nonostante sin dall’inizio avesse difeso con le unghie e con i denti l’originalità del programma.