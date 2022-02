La guerra in Ucraina sta avendo ripercussioni, decisamente le meno preoccupanti e non gravi, anche sulla televisione italiana. Se da una parte c’è Mediaset che anche staserà andrà avanti con il Grande Fratello Vip 6, dall’altra c’è Rai che ha scelto di non dare spazio all’intrattenimento anche domani sera. Una scelta che sarà condivisa da tanti, ma magari non da tutti visto che non andrà in onda uno speciale del Tg. Stasera non è andato in onda Doc – Nelle tue Mani per lasciare spazio all’informazione, infatti. La guerra è cominciata stamattina, tutta la giornata è stata all’insegna degli approfondimenti giornalistici.

Ebbene, Rai 1 ha scelto di fare cambiamenti anche per venerdì 25 febbraio 2022: domani non andrà in onda Il Cantante Mascherato. Il motivo è chiaro a tutti ma, come anticipato, non riguarda un altro appuntamento con uno speciale del Tg1. Come riportato da Tv Blog, infatti, domani sera andrà in onda la replica di uno degli episodi del Commissario Montalbano, ovvero Un Covo di Vipere. Sembra chiaro che dietro questa decisione non ci sia il bisogno di dare al pubblico un’altra serata di approfondimento sulla grave questione tra Russia e Ucraina. Sembrerebbe in realtà una questione morale, visto che sì ci sarà Montalbano ma è comunque un prodotto diverso dal Cantante Mascherato.

Milly Carlucci e le sue maschere resteranno in panchina questa settimana, ma non sarà l’unico cambiamento di domani. La programmazione di Rai 1 di venerdì 25 febbraio vede dei cambiamenti anche nella mattina della prima rete. Come successo già oggi, non andrà in onda Storie Italiane. Unomattina comincerà alle 9 e si fermerà alle 10,30 quando darà la linea al Tg1 per l’informativa urgente del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei Deputati. Alle 7 di mattina invece tornerà in onda Monica Maggioni con uno speciale dal titolo L’Invasione.

Da mezzogiorno in poi la programmazione non subirà ulteriori modifiche. Anche domani andrà in onda È sempre mezzogiorno, per esempio, e pure Oggi è un altro giorno. Così come nel pomeriggio ci sarà La Vita in Diretta e pure I Soliti Ignoti con Amadeus. I cambiamenti quindi colpiranno la mattina e la prima serata di Rai 1.