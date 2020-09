Rai1, Ruggieri: “Anna Falchi ha sindrome della filippina”. Bortone reagisce

Brutto scivolone per Enrico Ruggieri, il fidanzato di Anna Falchi (i due condividono una relazione sentimentale dal 2011) nonché parlamentare di Forza Italia. Il politico è intervenuto a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai Uno condotta da Serena Bortone. In studio c’era la compagna Falchi, che prima si è raccontata poi ha scherzato con il fidanzato che è apparso in collegamento dalla casa in cui andrà ad abitare con la showgirl (la coppia ha annunciato che a breve andrà a convivere). E tra una battuta e un’altra è scivolato su una buccia di banana. Serena Bortone ha subito capito che l’uscita del deputato azzurro è stata tutt’altro che felice. Così è subito corsa ai ripari, sottolineando che certe cose potrebbero essere evitate di essere dette.

Rai Uno, lo scivolone del marito di Anna Falchi: “Lei ha la sindrome delle Filippine”. Serena Bortone: Non tutte puliscono casa”

Ruggieri ha scherzato sul fatto che Anna Falchi sia una maniaca della pulizia, raccontando che la mattina, fin dall’alba, si mette a spolverare e a fare i lavori domestici. “Ha la sindrome delle filippine”, ha concluso. Una battuta non proprio elegantissima, prontamente captata dalla padrona di casa. Serena Bortone infatti ha subito messo in chiaro che “per prima cosa non tutte le filippine puliscono casa”. Insomma, la giornalista romana 50enne ha voluto rimarcare senza appello che certe uscite, soprattutto nel pomeriggio di Rai Uno, è meglio evitarle. Certo Ruggieri non ha avuto l’intenzione di discriminare un popolo, quello dei filippini in questo caso, ma in un periodo tanto complesso come quello attuale, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista mediatico, sarebbe meglio non lasciarsi andare a simili esternazioni.

Il caso di Fausto Leali al Grande Fratello Vip

Di recente, a proposito di etnie e tv, ha fatto parecchio rumore il caso di Fausto Leali. Il cantante è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi che sono state ritenute razziste. L’artista ha accolto la decisione della produzione del programma Mediaset senza sollevare polemiche, ammettendo l’errore. Ha quindi rimarcato di avere sbagliato a esprimersi in una certa maniera, ma ha anche invitato pubblico e stampa a non affibbiargli l’etichetta di razzista, dichiarando che tale concetto non gli appartiene in alcun modo.