Rai1 palinsesto, fiction e show 2022: novità e grandi ritorni, date di inizio

Che cosa ci dovremmo aspettare dalle reti Rai per questi primi mesi del 2022? La rete, nei giorni scorsi, ha reso noti i palinsesti da qui a marzo, con il dettaglio della programmazione e degli orari. Scopriamo dunque insieme quello che andrà in onda su Rai Uno nel prime time, fra novità e conferme.

A rivelare i palinsesti 2022 di Rai Uno è stata Rai Pubblicità. Partiamo dunque dall’evento per eccellenza di mamma Rai, ormai più una certezza che una conferma. Stiamo parlando ovviamente del Festival di Sanremo, che per l’edizione 2022 si prenderà cinque serate già confermate da diverso tempo, dall’1 al 5 febbraio prossimi. Amadeus tornerà a condurre la kermesse per il terzo anno consecutivo, occupandosi anche in questa occasione della direzione artistica.

Il pubblico mainstream è in fervente attesa anche per tutto quello che riguarda il grande universo delle fiction. Su Rai Uno ogni lunedì sera in prima serata andranno in onda Non mi lasciare (dal 31 gennaio), la seconda stagione di Makari (dal 7 al 21 febbraio) e la terza stagione di Nero a metà dal 28 febbraio.

Andrà in onda martedì sera quella che è la serie probabilmente più attesa in assoluto, ovvero la terza stagione di L’amica geniale, trasmessa da Rai Uno dall’8 febbraio al 1 marzo. Il martedì sera sarà inoltre la serata di Studio Battaglia dal 15 al 22 marzo e del film A muso duro l’8 marzo.

Sempre lato fiction occhi puntati sul giovedì sera e sulla domenica. Giovedì assisteremo finalmente dal 10 marzo alla nuova stagione di Don Matteo (con l’arrivo di Don Massimo alias Raoul Bova) e la seconda stagione di Doc nelle tue mani dal 13 gennaio al 2 marzo Per quanto riguarda la domenica su Rai Uno andranno in onda in prima serata La Sposa (il 30 gennaio), Lea e i bambini degli altri (dal 6 al 27 febbraio) e Vincenzo Malinconico Avvocato (dal 6 al 27 marzo).

Dulcis in fundo torneranno i grandi show del prime time. Il più atteso è senza ombra di dubbio la terza edizione di Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, e in onda tutti i venerdì dall’11 febbraio al 25 marzo. Ci sarà poi spazio venerdì 4 marzo una serata evento in onore di Lucio Dalla. Il sabato sera, infine, vedrà il ritorno di Affari tuoi – Formato famiglia dal 12 febbraio al 12 marzo e l’arrivo dello show di Massimo Ranieri e Clementino in programma dal 19 marzo al 2 aprile.