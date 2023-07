Rai1, l’innovazione è una farsa: la radiografia del nuovo palinsesto

Gira e rigira, analizzando il palinsesto di Rai Uno della prossima stagione, non è praticamente cambiato quasi nulla. Non che questo sia per forza un male la scelta di puntare sull’usato sicuro, ma sentendo i discorsi dei vertici della Tv di Stato si sarebbe innanzi a una forte ventata di novità. Alla prova dei fatti, però, di tale ventata non c’è nemmeno l’ombra per quel che riguarda l’ammiraglia. Una sorta di farsa. Sono circa una decina i cambiamenti più incisivi. Incisivi si fa per dire, in quanto tra poco si vedrà che è piuttosto il caso di parlare di aggiustamenti.

Rai Uno, ma quali novità!

Una delle novità, se proprio così la si vuol far passare, è il prolungamento di Reazione a catena fino a fine anno (poi cederà il posto a L’Eredità). Il quiz show è una garanzia, giusto tenerlo. Altro mutamento riguarda Unomattina con Massimiliano Ossini che accoglierà la new entry Daniela Ferolla. Inoltre il programma inizierà mezzora prima rispetto alla passata stagione. Il format comunque quello è. Insomma, a parte l’ingresso di Ferolla nulla di eclatante da mettere in evidenza.

C’è poi da segnalare che Affari Tuoi di Amadeus ha guadagnato fiducia e occuperà lo spazio de I Soliti Ignori nell’acces prime time. Ci sarà sempre Amadeus. Inutile dire che si tratta di un programma già visto, non certo una novità.

Unomattina in Famiglia il sabato vedrà l’arrivo di Beppe Convertini al posto di Tiberio Timperi (migrato a I Fatti Vostri) al fianco di Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Sempre al sabato ecco Elisa Isoardi e Monica Caradonna a Linea Verde Life. La domenica invece Linea Verde sarà condotta da Giuseppe Calabrese e Livio Beshir. Nessuna rivoluzione, a cambiare sono soltanto i conduttori. Evviva il valzer!

Sempre restando in tema di ‘super innovazione’ di Rai Uno, ecco che Arena Suzuki (tre puntate dal 20 settembre) dedicherà una serata agli anni 2000. Sempre per le ‘super novità’ ci sarà poi Marco Liorni a guidare, al sabato sera, due Speciali Reazione a Catena (30 settembre e 7 ottobre). Insomma, programmi già visti.

Un solo nuovo format di peso, quello di Caterin Balivo

Si arriva all’unica reale news di peso del palinsesto che riguarda La volta buona al posto di Oggi è un altro giorno, cioè Caterina Balivo al posto di Serena Bortone. In questo caso si vedrà un programma nuovo di zecca e c’è curiosità. Da segnalare inoltre – ma qui si è in seconda serata e dunque in una fascia tutt’altro che appetibile – Francesco Giorgino al timone di XXI Secolo – Quando il Presente diventa Futuro (dal 20 novembre).

Perché non puntare su De Martino e Marcuzzi?

Pioggia poi di riconferme: Carlo Conti con Tale e Quale, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, Alberto Angela con Ulisse, Sempre Conti con i Tim Music Awards etc etc. A ciò vanno aggiunte le nuove stagioni delle fiction di successo. Quindi? Le novità? Nuovi format in prime time? Nell’access prime time? Al mattino? Niente.

Eppure qualcosa si poteva tentare. Va bene, il caso Cattelan ha smorzato un po’ gli entusiasmi a sperimentare (Da Grande è stato un flop con il conduttore dirottato su Rai Due). Però nuovi tentativi potevano essere fatti. Così, su due piedi, ecco due nomi su cui si poteva provare a farsi venire delle idee: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La prima ha esperienza da vendere, il secondo sta dimostrando di avere parecchia stoffa. Su di loro, forse, si sarebbe dovuto cucire addosso qualcosina di nuovo. Li vedremo invece entrambi su Rai Due perché Rai Uno, per ora, rimane blindata per il soliti noti.