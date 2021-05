Rai Uno, fuori programma sulle spasimanti di Bassetti: lui risponde così

Giovano, bello e pure simpatico: trattasi di Emanuel Caserio, attore classe 1990 de Il Paradiso delle Signore che, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha dato vita ad un momento spassoso, condito da un po’ di sano imbarazzo, con il professore e virologo Matteo Bassetti, che è intervenuto nel talk di Rai Uno in collegamento dalla Liguria.

Il medico ha parlato dell’andamento della pandemia. A un certo punto, la padrona di casa Bortone lo ha interrotto perché in studio Caserio, a telecamere spente, ha sussurrato qualcosa che ha incuriosito la stessa conduttrice. “Mi scusi professore, qui c’è un ragazzo un po’ intemperante…”, ha detto sorridendo la giornalista, invitando Emanuel a riferire a Bassetti quel che stava borbottando. “Ma no niente…”, ha ribattuto il giovane cercando di sfuggire dalla chiamata in causa. Serena però non ha mollato la presa e lo ha nuovamente invitato a riportare quanto aveva appena espresso.

“Stavo dicendo che ormai lui, il medico Bassetti, è conosciuto in tv… E io ho un’amica innamorata di lui…”, il racconto di Caserio che ha trovato una risposta romanticissima del prof. Ma non indirizzata alla fan ‘segreta’, bensì alla sua dolce metà: “Io sono felicemente sposato con mia moglie Chiara, che amo da 18 anni e a breve festeggeremo appunto i 18 anni di matrimonio”. Le pretendenti del ‘tenebroso’ virologo se ne facciano una ragione. Matteo ha occhi e testa solo per la moglie Chiara, bye bye.

Matteo Bassetti stregato dal televisione: le confidenze del virologo

Di recente Bassetti, in una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine, ha parlato a ruota libera della sua vita privata e della popolarità televisiva che lo ha travolto da quando si è diffuso il Covid. Senza troppo girarci attorno, il prof ha dichiarato che il piccolo schermo è come “una droga”. Insomma, comparire in tv gli piace non poco. “Che c’è di male?“, ha argomentato, sottolineando però che i suoi numerosi interventi nelle varie trasmissioni non rubano tempo al suo lavoro. Insomma, prima la ‘corsia’, poi i programmi, se avanza tempo.

Al magazine diretto da Alfonso Signorini ha anche risposto sul tema ‘essere bellocci’. Eh sì, perché lui è considerato, come tra l’altro ha sostenuto Caserio a Oggi è un altro giorno, il più fascinoso tra i virologi ‘star’. “Non nascondo che, come dice mia moglie, mi piace piacere. Che c’è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà. Perché dovrei vergognarmene?”, ha chiosato il prof. Come dargli torto?