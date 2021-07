Rai, trattative: Chiara Ferragni opzionata, Stefano De Martino soffre

Sembra essere un periodo d’oro per Chiara Ferragni. Da poco è diventata madre per la seconda volta di Vittoria e i suoi affari continuano a volare in alto. L’influencer continua a riscuotere tanto successo e numerosi consensi sempre più trasversali: è amata dal mondo della rete e sta conquistando anche il pubblico più tradizionale. Secondo il settimanale Oggi non stupisce che la Rai abbia puntato gli occhi su di lei per la prossima conduzione dell’Eurovision in coppia con Alessandro Cattelan.

La manifestazione musicale è stata una vittoria su tutti i fronti, sia quella della competizione con i Maneskin che hanno trionfato davanti a Francia e Svizzera, sia per la Rai che ha incassato ascolti tv straordinari e che dovrà organizzare la nuova edizione nel 2022. Saranno loro, quindi, i conduttori della prossima edizione?

Il giornalista Alberto Dandolo, inoltre, ha fatto sapere sulla rivista che Stefano De Martino starebbe soffrendo l’arrivo di Alessandro Cattelan su Rai1. Nel dettaglio, l’ex marito di Belen Rodriguez “avverte una forte competizione nei suoi confronti”. Come è noto, dopo la cancellazione di E Poi c’è Cattelan e l’addio a X Factor, Alessandro è stato acquistato dalla Rai e nella prossima stagione televisiva condurrà sul primo canale della Tv di Stato uno show dedicato all’arrivo degli “anta” con grandi ospiti.

Stefano De Martino, che di recente ha lasciato la sua agenzia per affidarsi a una nuova, continuerà a far gavetta il prossimo anno ancora sulla seconda rete con Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi era stato indicato come volto maschile della domenica pomeriggio di Canale 5. Fino a poco tempo fa, infatti, si mormorava di un progetto che l’avrebbe visto affiancato a Lorella Cuccarini. Quest’ultima, però, ha rifiutato la conduzione e tutto è sfumato.

Stefano De Martino gossip: gli ultimi dettagli sulla storia con Paola Di Benedetto

È venuto a galla l’amore segreto tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. A quanto pare, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe ceduto alla corte serrata di Stefano che solo qualche mese fa l’aveva ospitata a Stasera Tutto è Possibile.

All’inizio di giugno Paola ha chiuso la storia con Federico Rossi e De Martino si sarebbe fatto avanti. La storia tra loro andrebbe avanti dalla fine del mese scorso e, a quanto pare, entrambi sono molto presi l’uno dall’altro.