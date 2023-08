Rai trasmette Barbara d’Urso, Mediaset la censura: ‘pazza’ tv estiva

Oggi, mercoledì 30 agosto, nella trasmissione condotta da Marcello Masi, Camper, è stato ospite Tiberio Timperi. Il celebre conduttore è stato intervistato per la prima volta dall’amico di lunga data e nel corso della chiacchierata suo stati tanti i temi trattati. È stato uno però il particolare che non è sfuggito all’occhio e all’orecchio attento di molti telespettatori. A un certo punto dell’intervista infatti è stato lanciato lo spezzone di una vecchia puntata di “Mattino in famiglia”, trasmissione di punta di Rai 2 di molti anni fa e nella quale Timperi conduceva insieme a Barbara d’Urso. Insomma, nel periodo in cui Mediaset ha del tutto bannato Barbarella Nazionale dalla sua rete, mamma Rai ha colto ancora una volta l’occasione al balzo per dimostrarsi superiore rispetto alla Rete del Biscione.

Tiberio Timperi a Camper: il riferimento a Barbara d’Urso

Tiberio Timperi è entrato nello studio di Camper sulle note della famosa musica del comitato, anziché quella di Unomattina estate, in quanto, come ormai tutti sapranno, Timperi a breve tornerà sulla Rai alla conduzione de I Fatti Vostri, in compagnia di Anna Falchi. Il conduttore ha poi salutato calorosamente l’amico di lunga data Marcello Masi, che ha quindi iniziato a intervistare Timperi, dicendosi molto emozionato. Come anticipato, era la prima volta che Masi si trovava nelle vesti dell’intervistatore e non dell’intervistato in presenza del noto conduttore.

“Quale è la cosa che ti piace di più di quelle che hai fatto?”, è stata la prima domanda avanzata da Masi. “La radio”, ha risposto Timperi, “Ho iniziato con la radio e parallelamente facevo teatro, solamente che con il teatro non si portava a casa niente.” Poi è arrivato il turno del ricordo di due delle celebri trasmissioni condotte da Timperi all’inizio della sua carriera su Rai 2: Mattino in Famiglia e Mezzogiorno in famiglia. A quel punto Masi ha lanciato un video ricordo di circa 25 anni fa, quando Timperi conduceva la prima trasmissione citata insieme a Barbara D’Urso.

“Sono immagini straordinarie anche perché stai insieme a Barbara d’Urso che sappiamo essere al centro di tantissimi dibattiti negli ultimi giorni”, sono state le prime parole di Masi al temine della clip. Insomma un piccolo e pungente riferimento, anche non molto velato, sulla bufera che ha letteralmente investito la nota conduttrice in seguito alla sua cacciata da Mediaset. Chissà se la Rete del Biscione cercare di recuperare in qualche modo o farà finta di nulla, continuando a evitare ogni riferimento alla conduttrice e al suo operato sulla rete.

Lo scherzo a Barbara d’Urso cancellato

L’ex conduttrice Mediaset è stata vittima di uno scherzo in diretta durante l’ultima puntata dell’ultima edizione di Scherzi a Parte. La puntata era andata in onda domenica 16 ottobre 2022 e avrebbe dovuto essere riproposta in questi giorni, seguendo la programmazione della replica dello show condotto da Enrico Papi.

Lo scherzo di cui è stata vittima Barbara d’Urso riguardava una finta intervista della BBC. La nota conduttrice italiana avrebbe dovuto rispondere ad alcune domande sulla regina Elisabetta II d’Inghilterra ma qualcosa è andato storto e, sin dall’inizio, la finta giornalista della tv inglese ha iniziato a rivolgersi a Barbara d’Urso in maniera molto offensiva e del tutto sgarbata.