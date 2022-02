Rai Fiction: novità e conferme per il 2022, c’è anche la Ferilli

Approvata in CDA la programmazione dei nuovi show in arrivo sulle reti nel 2022: ritroveremo volti molto amati dal pubblico e anche qualche gradita sorpresa

Nelle scorse ore a Roma, in Via Mazzini, è stato ufficialmente presentato da parte della direttrice Maria Pia Ammirati il nuovo piano di Rai Fiction per la prossima stagione televisiva. I telespettatori, in base alle informazioni rivelate fino a questo punto, dovranno dunque aspettarsi nel corso del 2022 tante sorprese ma altrettante conferme.

Mamma Rai ha infatti deciso di proporci per i mesi avvenire numerose nuove produzioni, alcune originali, altre ispirate ad alcune celebri opere della letteratura mondiale. Un programma particolarmente ricco e variegato, che perlomeno sulla carta andrà a soddisfare i gusti di un’ampia fetta di telespettatori.

Rai Fiction: tutte le anticipazioni della prossima stagione tv

Partiamo con l’annuncio del tanto atteso ritorno di Sabrina Ferilli. L’attrice romana la rivedremo dunque molto presto in Rai dopo la fortunata (ma anche discussa) parentesi al Festival di Sanremo 2022, dove ha affiancato Amadeus nelle vesti di co-conduttrice alla serata finale della kermesse. La Ferilli sarà una delle protagoniste di Gloria, una “dramedy” della quale almeno per ora non sappiamo molto.

Grande attesa anche per le nuove serie evento di Rai Fiction. Fra queste La storia, ispirata dall’omonimo romanzo di Elsa Morante per la regia di Francesca Archibugi e Il Conte di Montecristo, ispirato al capolavoro di Alexandre Dumas.

Grande spazio al genere femminile per quanto riguarda i “tv movies”. Vedremo presto Alda Merini (dedicata alla celebre poetessa) Tina (ispirata alla storia della Anselmi, partigiana e prima ministra della Repubblica Italiana) e Fernanda Wittgens (la prima direttrice della pinacoteca di Milano).

Anche il controverso caso dell’omicidio di Elisa Claps diventerà una fiction. Blood on the Altar – Il caso Claps, questo il titolo dello show, ricostruirà uno dei più spaventosi casi di cronaca nera del passato recente.

Concludiamo infine, sempre sul filo thriller, con un nuovo impegno tv per Elena Sofia Ricci. L’attrice toscana sarà infatti protagonista di Fiori sopra l’inverno. Questa fiction sarà incentrata sulla storia di una profiler della polizia alle prese con una serie di misteriosi omicidi e in lotta contro l’Alzheimer. Niente più Che dio ci aiuti, dunque, come già ampiamente confermato qualche mese fa. Tra le novità in arrivo sulla Rai anche Fabrizio Bentivoglio, che interpreterà il ruolo del protagonista ne Il commissario Charitos.

Per quanto riguarda le conferme, infine, sappiamo che torneranno Mare Fuori, Il Commissario Riccardi, Le Indagini di Lolita Lolobosco e Un Passo dal Cielo.