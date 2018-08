Raffaella Mennoia video: Maria De Filippi che fa wakeboard, web basito

Raffaella Mennoia pubblica un video in cui Maria De Filippi è impegnata a praticare wakeboard (sorta si snowboard nautico). Il web basito per la sportiva ‘inaspettata’, Filippo Bisciglia ‘rosica’: “L’altro ieri nemmeno la ciambella ha voluto fare…”

Maria De Filippi non sa solo stupire in Tv a quanto pare. L’ultimo video pubblicato su Instagram dal suo braccio destro lavorativo Raffaella Mennoia ha infatti lasciato il popolo del web basito, mostrando una Queen Mary totalmente inedita. La regina del piccolo schermo si è fatta filmare mentre stava praticando wakeboard (una sorta di snowboard acquatico), dimostrando delle doti sportive non indifferenti. Le vacanze ad Ansedonia stanno terminando e Maria se le sta godendo appieno. A proposito di Toscana: a far compagnia alla conduttrice in questi giorni c’è stato anche Filippo Bisciglia che ha rosicato non poco nel vedere il filmato.

Maria De Filippi: il video della sportiva che non ti aspetti

“Quando fai una sfida con la tua amica Maria che non ce la farà mai ad uscire dall’acqua al primo tentativo di wakeboard e lei ci riesce…ma posso dire una cosa? Muti #mariawakebordprimotentativo🤦🏻‍♀️ #mariaelosport quanto mi fai ridere te..”. Questo il commento di Raffaella al video della Maria ‘inedita’. A stretto giro, sotto al post, si è fatto vivo un altro pupillo di casa De Filippi, Filippo Bisciglia. “Si tratta di un fake”, ha scherzato il conduttore che poi ha aggiunto: “L’altro ieri neanche la ciambella ha voluto fare…”. Il timoniere di Temptation Island non è stato l’unico a essersi stupito. Infatti in molti hanno commentato entusiasti e sorpresi l’originale e inaspettato filmato.

Costanzo e l’appello a Maria: “Non smettere di volermi così bene”

Ad Ansedonia c’è anche Maurizio Costanzo che in queste ore ha concesso un’intervista al settimanale Chi, svelandosi a cuore aperto in vista dei suoi 80 anni. Le parole più dolci le ha riservate come sempre alla sua Maria. “E poi c’è Maria la persona più importante della mia vita, con la quale festeggio i 23 anni di matrimonio proprio il giorno del mio compleanno. Come facciamo ad andare così d’accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti!”. Poi l’appello alla consorte: “Come celebrerà gli 80 anni? Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: che Maria non smetta mai di volermi così bene”.