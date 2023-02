Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo. Per giorni l’autrice di Uomini e Donne è rimasta in silenzio per poi riapparire ai funerali del grande giornalista e scrittore. In prima fila, accanto a Maria De Filippi e al figlio Gabriele. Da anni la Mennoia è considerata il braccio destro della conduttrice Mediaset. Non solo a lavoro, ma anche nella vita privata: Raffaella è da tempo una di famiglia per Maria e per il defunto Costanzo. Tanto che la 48enne era solita trascorrere pure le vacanze estive insieme alla coppia in Toscana, ad Ansedonia.

Il messaggio di Raffaella Mennoia dopo i funerali di Maurizio Costanzo

Dopo l’ultimo saluto al conduttore 84enne Raffaella Mennoia ha voluto condividere un pensiero su Instagram, facendo una richiesta ben precisa a follower, telespettatori e semplici curiosi:

“Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”

Nessun messaggio retorico da parte di Raffaella Mennoia su questa grave perdita che l’ha sicuramente segnata a tre anni di distanza dal decesso del padre, avvenuto dopo una lunga malattia. L’autrice, che in passato ha lavorato come postina a C’è posta per te, era molto legata a Maurizio Costanzo. E oggi il suo compito è quello di sostenere l’amica di sempre Maria De Filippi, come dimostrato già durante le esequie che si sono tenute nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Raffaella Mennoia non ha chiarito quando tornerà in onda Uomini e Donne o gli altri programmi della Faschino, la casa di produzione di Queen Mary. Dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso venerdì 24 febbraio, la programmazione Mediaset è stata stravolta per lasciare spazio a omaggi e speciali tv sul grande giornalista e scrittore, che ha segnato inevitabilmente la storia della rete fondata da Silvio Berlusconi.

Diverse puntate di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te sono state registrate prima del tragico lutto. Per ora non è stato ancora stabilito quando Maria De Filippi tornerà in studio per nuove registrazioni.

Raffaella Mennoia è stata legata in passato all’ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore. Oggi risulta invece fidanzata con lo sportivo nonché conduttore di Tu si que vales Alessio Sakara.