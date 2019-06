Raffaella Fico torna single: Alessandro Moggi ha già una nuova fidanzata

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati

Raffaella Fico e Alessandro Moggi non sono riusciti a superare le numerose crisi che hanno attanagliato il loro rapporto. E così, a un passo dal matrimonio, è naufragata la relazione tra la soubrette napoletana e il procuratore sportivo, figlio del più noto Luciano Moggi. Dai profili social di entrambi sono sparite le foto di coppie e Moggi Junior è stato beccato con la sua nuova fiamma. E sì, perché a quanto pare Alessandro ha già dimenticato Raffaella. Sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 giugno, Moggi è stato beccato a Capri, a bordo di uno yacht, con la nuova fidanzata Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

La nuova fiamma di Alessandro Moggi è una deputata

Alessandro Moggi e Elvira Savino sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti intimi e inequivocabili. Tra i due c’è intesa e complicità e le foto non mentono sul tipo di liason che si è instaurata. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, si frequentano da un mese e sono inseparabili. Entrambi hanno alle spalle un matrimonio fallito e dei figli: due per Alessandro, uno per Elvira. Il primo incontro è avvenuto a Napoli, dove la parlamentare si reca spesso per portare il figlio Gianni dall’ex marito Ivan. Tra Moggi e la Savino è scattato un colpo di fulmine e sono state fatte le presentazioni agli amici più cari.

Nessun commento da parte di Raffaella Fico

Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato, ma neppure smentito, la nuova storia d’amore. Nessun commento neppure da parte di Raffaella Fico, che preferisce vivere la ritrovata singletudine nel massimo riserbo.