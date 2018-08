Raffaella Carrà torna in tv

Raffaella Carrà torna in tv. Ormai è ufficiale. Già qualche settimana fa la stessa regina della televisione aveva pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter che non lasciava dubbi: “Buone vacanze. Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale. Vi abbraccio“. A cosa si riferisce? A dare qualche indizio in più il settimanale Spy. “Torna Raffaella. Lontana dalle scene della televisione italiana dal 2015, la Carrà a Natale sarà protagonista di uno speciale in tv. Si parla di una puntata-evento per raccogliere fondi per la beneficenza, ma andrà in onda sulle frequenze di mamma Rai o su quelle di zia Mediaset? La divina Raffa avrebbe organizzato una riunione segretissima nella sua villa all’Argentario con i suoi più stretti collaboratori per cominciare a lavorarci. Non solo: sempre nel periodo natalizio regalerà ai suoi fan anche un nuovo disco con brani inediti“, si legge sul giornale di Alfonso Signorini.

Raffaella Carrà: le ultime apparizioni in tv

L’ultima apparizione ufficiale di Raffaella Carrà sul piccolo schermo risale al 2016 con The Voice of Italy (nell’estate 2017 è poi diventata produttrice musicale – mantenendo la promessa fatta in diretta – per uno dei suoi concorrenti, Samuel Pietrasanta). Da allora il buio. Solo un’apparizione a Domenica Live su Canale 5 da Barbara D’Urso in cui aveva espresso la sua voglia di lontananza dalla tv: “Ormai ho chiuso con la tv italiana, è tempo di dare spazio a nuovi talenti. Sono contenta della carriera che sta facendo Manuela Zero, che ha partecipato a Forte Forte Forte. Maria De Filippi è brava a lanciare cantanti, il mio sogno era fare lo stesso con le showgirl e con Manuela ci sono riuscita (la giovane è ora impegnata con la Domenica In di Pippo Baudo)“.

Raffaella Carrà lontana dalla tv

Il suo allontanamento è dovuto alle critiche ricevute per il programma Forte Forte Forte? La trasmissione voleva essere un trampolino di lancio per giovani talenti del mondo dello spettacolo, tuttavia il format non ha avuto fortuna. È arrivato il momento di rialzarsi?