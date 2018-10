Raffaella Carrà, Tapiro da Striscia la notizia: ecco il motivo

By

Perché Striscia la notizia ha dato il Tapiro d’Oro a Raffaella Carrà

Tapiro d’Oro a Raffaella Carrà. La famosa artista ha ricevuto la divertente statuetta nella puntata di Striscia la notizia in onda su Canale 5 lunedì 15 ottobre. Sabato 13 ottobre, all’Auditorium di Roma, la celebre showgirl è stata insignita, a nome di Re Felipe VI di Spagna, dell’onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil, una delle più alte onorificenze spagnole, in quanto icona di libertà. “È un premio che mi ha fatto particolarmente piacere”, ha detto la cantante, attrice e conduttrice, a Valerio Staffelli. La Carrà è stata intercettata nel weekend a Roma, dove vive da tempo. “Per le istituzioni italiane sono invece un milite ignoto”, ha osservato la donna. E quando l’inviato di Striscia ha provato a lanciare un appello al presidente Mattarella e alle istituzioni italiane, la Carrà lo ha bloccato.“Non devi chiedere niente a nessuno: il bene che mi vuole la gente è il riconoscimento più grande”, ha sentenziato.

Raffaella Carrà manca nella tv italiana da tempo

Il Tapiro di Striscia la notizia si è rivelata pure un’occasione per riavere Raffaella Carrà in tv. Il personaggio più poliedrico del nostro showbiz manca infatti dal piccolo schermo dal 2016. Ovvero da quando ha rilasciato la sua ultima intervista a Barbara d’Urso, a Domenica Live.

Nello stesso anno ha lasciato la poltrona di Coach a The Voice, mentre risale all’anno prima il suo ultimo show ideato per Rai Uno. Si tratta di Forte forte forte, programma per il quale ha avuto un battibecco con Lorella Cuccarini e che l’ha coinvolta nelle vesti di autrice e giurata.