Raffaella Carrà malattia: la rivelazione di Milly Carlucci

La Rai e l’Italia intera hanno omaggiato Raffaella Carrà, scomparsa a 78 anni a causa di una malattia tenuta nascosta fino all’ultimo. Mercoledì 7 luglio Rai Uno ha trasmesso le immagini del lungo corteo funebre con il feretro della showgirl che ha segnato la storia della televisione e dello spettacolo italiano. Tanti i personaggi famosi che hanno partecipato alla lunga diretta del TG1: tra questi Milly Carlucci, che ha voluto svelare un retroscena inedito sulla collega scomparsa.

La “mamma” di Ballando con le Stelle ha svelato di aver contattato Raffaella Carrà lo scorso gennaio, per averla tra gli ospiti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La Carlucci, però, non ha ricevuto risposta, come spiegato al mezzo busto Emma D’Aquino:

“Abbiamo pensato “sarà all’estero”, “starà facendo qualcos’altro”, invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle”

Nessuno, se non pochi intimi, erano a conoscenza della malattia di Raffaella Carrà. Neppure Stefano Coletta sapeva del dramma segreto dell’artista. Il direttore di Rai Uno aveva cercato la Carrà per un nuovo programma televisivo non ricevendo però risposta. Un atteggiamento assai insolito e sospettoso per una professionista come Raffaella:

“Abbiamo iniziato un carteggio che però si è interrotto un mese fa, e potevamo intuire che qualcosa non andasse, perché lei era proprio anti diva, sempre puntualissima. Lei sapeva sempre cosa portare in tv, e al primo posto metteva sempre l’allegria e la serenità”

Malattia vissuta nel massimo riserbo, com’era nello stile di Raffaella Carrà che lontano dalle telecamere conduceva una vita assai riservata. Dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore sembra che la Carrà sia deceduta per un tumore al polmone, un carcinoma, proprio come sua madre nel 1987.

Sergio Japino, collega ed ex storico di Raffaella Carrà, ha preferito non svelare le cause del decesso della più grande showgirl di tutti i tempi, amata in Italia ma pure in Spagna e Argentina. Massima discrezione pure da parte di Matteo e Federica, gli amati nipoti.

Raffaella Carrà non si è mai sposata e non ha avuto figli. Ha però cresciuto come suoi i due ragazzi del fratello Renzo, scomparso nel 2001 all’età di 56 anni per via di un tumore al cervello. Molto probabilmente ai due nipoti spetterà l’eredità della Carrà anche se al momento non è ancora chiaro se Super Raffa abbia stilato o meno un testamento.

I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì 8 luglio e saranno trasmessi in diretta, alle ore 12, su Rai Uno.