Raffaella Carrà critica La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Durante la conferenza stampa di A raccontare comincia tu, il programma che tornerà a condurre su Rai 3 da giovedì 24 ottobre, Raffaella Carrà si è scagliata contro La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice non approva il modo in cui è impostata oggi la storica trasmissione del pomeriggio di Rai Uno. Un modo troppo pesante per la Carrà, che non ha avuto problemi a dire la sua opinione sullo show dei colleghi. Un pensiero che trova riscontro negli ascolti tv: fino ad oggi l’infotaiment condotto dalla Cuccarini e dall’ex giornalista del Tg1 non è mai riuscita ad avere la meglio su Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Le parole di Raffaella Carrà su La vita in diretta

“La tv dal vivo per me è meravigliosa. Guardo un po’ tutto, non tutto mi piace. Mi fa soffrire quando un programma potrebbe essere fatto meglio per un pizzico di scelte diverse. Tipo? La vita in diretta: sono obbligati a fare sempre storie complicate, io l’avrei alleggerita un po’. Non trovo che sia colpa dei conduttori, forse nemmeno degli autori, direi della rete. Adesso mi odierà il direttore di rete ma tanto è uguale. C’è qualcosa che impedisce loro di essere ariosi”, ha dichiarato Raffaella Carrà a Blogo, al margine della conferenza stampa della nuova edizione di A raccontare comincia tu.

In passato Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini hanno litigato

Qualche anno fa c’è stata maretta tra Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. Quest’ultima non ha preso bene l’esclusione, all’ultimo, a Forte Forte Forte, show Rai della conduttrice. Come reagirà ora davanti a queste nuove critiche?