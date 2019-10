Raffaele Paganini: il rapporto con Heather Parisi e con Manuel Frattini

Raffaele Paganini a Vieni da Me: il matrimonio con Debora, il chiacchieratissimo rapporto con Heather Parisi e le parole su Manuel Frattini

Raffaele Paganini sbarca a Vieni da Me e si lascia andare a ruota libera. Il celebre ballerino romano classe 1958 ha confidato diversi aneddoti riguardanti la sua vita privata. Particolare attenzione per l’amore provato per la moglie Debora (con la quale è sposato da oltre 35 anni) e per il rapporto con Heather Parisi, showgirl che più volte fu additata come sua compagna (in realtà ci fu solo una grande amicizia e un sodalizio professionale). Non è nemmeno mancato un ricordo al compianto Manuel Frattini, scomparso poche settimane fa.

“Frattini era veramente eccezionale. Ve lo garantisco, salgo sul podio, era straordinario”

“Ha lasciato un vuoto negli amici e nella famiglia, ma ha lasciato un vuoto anche nello spettacolo”, dichiara Raffaelle, ricordando Frattini. Un pensiero non retorico, ma di un amico che conobbe bene Manuel. “Era un interprete eccezionale – prosegue -. Lui era veramente eccezionale. Ve lo garantisco, salgo sul podio, era straordinario”. Spazio dunque al chiacchieratissimo rapporto con Heather Parisi. Sono stati fidanzati oppure no? No, anche perché la danzatrice la conobbe dopo il matrimonio con Debora. A proposito: la consorte fu gelosa? “Un pochino lo sei. Come succede tra donne. Però mia moglie ha un difetto, è intelligente. Capì che non c’era alcun problema…”

Paganini e Parisi: gli anni del gossip e il matrimonio felice con Debora

“Però, in effetti, quello che succedeva con la Parisi è che lavoravamo molto assieme e stavo più con lei che con mia moglie…”, ha narrato sempre Raffaele, aggiungendo: “Lei era molto famosa e finivamo tutte le settimane sulle prime pagine dei giornali”. Tuttavia solo gossip e nessuna relazione sentimentale: “Ci fu una storia di grande di amicizia con lei e con Franco Miseria”. Anche perché il cuore di Paganini batte da 35 anni per la moglie: “Ci siamo conosciuti a scuola di danza, ci siamo incontrati e innamorati”. E non si sono più lasciati.