Raffaela e Andrea lasciano Temptation Island insieme: il pubblico insorge

Raffaela e Andrea escono insieme da Temptation Island, il pubblico sul web: “No comment”

Raffaela Giudice e Andrea Celentano scelgono di uscire da Temptation Island insieme. Il publico, però, non ha preso bene la decisione della ragazza di dare una seconda possibilità al fidanzato. La 24enne ha sofferto molto durante questa esperienza. Mentre lui non ha mai avuto modo di vedere filmati riguardanti la sua fidanzata, quest’ultima si è ritrovata spesso in lacrime nel vedere Andrea instaurare un rapporto con la tentatrice Teresa. Il giovane si aspettava di trovare un’altra persona al falò di confronto, in quanto sentiva di essersi comportato bene nei confronti della sua ragazza. In realtà, Raffaela non è della stessa opinione. Infatti, la Giudice è convinta del fatto che Andrea si sia lasciato troppo andare con la tentatrice e che non le abbia per nulla portato rispetto. Sono diversi gli atteggiamenti del Celentano che Raffaela non è riuscita ad accettare. Il 24enne ammette di non essere andato oltre con Teresa in quanto il suo cuore appartiene alla sua fidanzata. La giovane, però, non è convinta di questo in quanto in questi 21 giorni ha solo versato lacrime. Il pubblico è sempre stato dalla parte di Raffaela in queste settimane, sostenendola sui social.

Temptation Island, Raffaela perdona Andrea dopo tante lacrime

Raffaela ha sofferto più per gli sguardi che Andrea ha dedicato a Teresa, piuttosto che per gli abbracci e le carezze. Invece di farle togliere dei dubbi, il Celentano avrebbe messo nella 24enne ancora più timori. Infatti, la ragazza ammette di non riuscire più a fidarsi dell’uomo con cui è stata per ben sette anni. Lui è convinto di averle dimostrato di essere innamorato, in quanto non si è lasciato trasportare da Teresa, non cedendo alle tentazioni. “Tu sei dio, io sono quella brutta che si deve accontentare”, afferma Raffaela in lacrime. La 24enne è convinta del fatto che il fidanzato si sia trattenuto nel villaggio e che avrebbe voluto fare molto di più con la tentatrice. “L’amore non cede a nessuna tentazione”, continua poi la Giudice. “Questo dubbio io adesso me lo porto”, confessa Raffaela, riferendosi al fatto che Teresa vive a 40 minuti di lontananza dal loro paese.

Raffaela e Andrea escono come coppia dal reality, ma i telespettatori non ci stanno

Filippo Bisciglia cerca di far riflettere Raffaela, facendole capire che Andrea prova dei sentimenti per lei. “Io mi aspettavo altro da te, non questo”, rivela la Giudice. Il 24enne non riesce a trattenere le lacrime dopo aver ammesso di amare e di volere Raffaela tutta la vita. Alla giovane finalmente spunta un sorriso e Andrea confessa di essere disposto a tutto. I due si baciono e poi lui le ridà il suo anello. Infine, la coppia annuncia di voler tornare a casa insieme. Il pubblico sui social inizia a far notare il disaccordo sulla scelta di Raffaela. Dopo quanto ha passato in queste settimane, i telespettatori avrebbero voluto vederla prendersi la sua rivincita uscendo da single dal reality. “No comment” “Raffaela sottona” “Anche oggi la dignità la cerchiamo domani”, queste sono solo alcune delle frasi condivise su Twitter.