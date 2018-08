Raffaela e Andrea, dopo Temptation Island la convivenza: la reazione di Teresa

Raffaela e Andrea, dopo Temptation Island la convivenza: il confronto con la tentatrice Teresa Raffaela e Andrea, dopo Temptation Island la convivenza: il confronto con la tentatrice Teresa

Il percorso di Raffaela e Andrea a Temptation Island ha avuto un epilogo che ha decisamente lasciato a bocca aperta il pubblico da casa. Il motivo? Secondo molti telespettatori lei non avrebbe dovuto perdonare così facilmente il suo fidanzato. Alle critiche ricevute, però, Raffaela ha risposto a tono sui social, lasciando intendere quindi di non essersi pentita della decisione presa. Ma come procede, oggi, la storia d’amore di Raffaela e Andrea? Ebbene, stando a quanto emerso nella puntata di stasera, i due oggi stanno ancora insieme. Raffaela e Andrea hanno raccontato a Filippo Bisciglia di stare bene e di essere oggi felici e innamorati. Invitata dalla produzione, però, anche la tentatrice Teresa ha detto la sua.

Raffaela e Andrea dopo Temptation Island vanno a convivere: Teresa fuori dai giochi

“Avere il mio lieto fine è stato bellissimo” ha dichiarato Raffaela Giudice stasera a Temptation Island “Adesso c’è tanta voglia di fare qualsiasi cosa insieme, non vediamo l’ora di fare di tutto”. Dal canto suo, inoltre, Andrea a Filippo Bisciglia ha voluto spiegare perché il feeling instauratosi con le tentatrici (e in particolare con Teresa) gli è servito molto per fare chiarezza sui sentimenti che provava e prova per la fidanzata Raffaela. “Sei sta con delle belle ragazze ma non ti viene voglia di andare oltre e pensi solo alla tua ragazza significa che può venire chiunque ma il legame resta” ha spiegato lui. Con Teresa si sono sentiti dopo la trasmissione? “No, non ha senso sentirla” ha risposto Andrea a questa domanda “Io non sento proprio l’esigenza di sentirla, non mi è proprio passato questo pensiero nella testa”.

Temptation Island, Raffaela e Andrea stanno ancora insieme: la reazione della tentatrice Teresa

A Temptation Island, come anticipato sopra, stasera è stata mandata in onda anche l’intervista fatta alla tentatrice Teresa Langella. Quest’ultima, dopo aver confermato di non essersi sentita con Andrea fuori dal programma, ha dichiarato: “Io mi sono sempre augurata il meglio per lui, quindi mi auguro che alla fine abbia ricevuto le sue risposte alle sue domande, che sia felice, che sia sereno, e se la sua felicità oggi è lei io sono felice per lui”. Sul percorso che Teresa ha fatto a Temptation insieme ad Andrea, in fine, la stessa ha aggiunto: “Ci tengo a dire che comunque noi abbiamo vissuto tutto in modo pulito, in modo sincero, con un bene vero. Se quello che abbiamo vissuto non si è trasformato in qualcosa di diverso vuol dire che non era destino”.