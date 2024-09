RaC, le Volta Pagina vincono ma è caos web: “Qualcosa non torna”

Sono ormai settimane che le Volta Pagina si riconfermano campionesse a Reazione a Catena e sono davvero fortissime. Si tratta di Rosa, Anna Laura e Antonella, tre donne appassionate di lettura che si sono messe in gioco nel quiz più amato di Rai 1 e non stanno perdendo una partita. Il loro punto di forza? Lasciare di stucco Pino Insegno durante l’Intesa Vincente, il gioco finale in cui uno dei tre concorrenti deve indovinare una parola senza vederla, in base, appunto, all’intesa degli altri due giocatori.

Reazione a Catena, polemica incredibile per le Volta Pagina: critiche agli autori

Il loro record è stato quello di ben diciotto parole trovate in 60 secondi, con una peculiarità: Antonella di Reazione a Catena ha la divertente abitudine di urlare nel pronunciare le parole durante l’Intesa Vincente, per la paura che Rosa (quella che deve indovinare) non senta bene le parole. Due sere fa, oltretutto, le Volta Pagina si sono rese protagoniste di una vincita incredibile: ben 126 mila euro senza aver mai giocato il jolly, mossa che ha concesso loro il terzo elemento gratuito.

Da quel momento, però, sono scattate le polemiche sul web, in particolare su X. Alcuni utenti si sono insospettiti sulla scelta delle parole degli autori nei confronti delle Volta Pagina, tanto che si sono susseguiti commenti davvero pesanti:

“Ma le Volta pagina di reazione a catena, non sembrano raccomandate? E la bionda Antonella, perchè urla nella catena finale?Da chi vuole farsi sentire?Sono una squadra FAKE ? Fateci caso, loro non fanno mai “telegrammi”? C’è qualcosa che non torna in ogni puntata”

Insomma, alcune persone che ormai da diverse sere seguono le tre appassionate di lettura pensano che ci sia qualcosa che non va, soprattutto perchè la catena che ha permesso loro di vincere 126 mila euro era secondo molti, tanto facile da insospettire il pubblico. Altri le sostengono ogni sera:

“Possono essere simpatiche antipatiche (personalmente mi sono anche simpatiche!) ma restano indubbiamente bravissime… E vorrei proprio vedere una sfida: “Dai e vai” con questo trio di donne davvero pensanti!”

Reazione a Catena, le Volta Pagina vincono ancora

Durante la puntata di giovedì 26 settembre 2024 si sono portate a casa altri 31 mila euro indovinando la parola “Seguito” nell’ultima catena tra “Resto” e “Favore”. Pino Insegno, sempre esterrefatto da loro si complimenta di continuo per la loro mente brillante e soprattutto, per la capacità di trovare sempre il percorso più interessante durante l’Intesa Vincente. Un’altro dei dubbi spuntato sui social è che le Volta Pagina siano state “invitate apposta” per risollevare il programma, che negli ultimi tempi aveva visto un consistente crollo degli ascolti. In ogni caso, a parte le critiche, sui social gli utenti che le sostengono ogni sera prima di cena sono la maggioranza: