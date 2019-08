Quinn di Beautiful, seconde nozze: Rena Sofer risposa il suo ex marito

Quinn di Beautiful risposa il suo ex marito: arriva il secondo matrimonio con il regista per Rena Sofer

Una gran bella notizia quella che annuncia l’interprete di Quinn in Beautiful, Rena Sofer. Al settimanale Di Più Tv, l’attrice parla del ritorno di coppia con il regista Sanford Bookstaver, che lei chiama Sandy. Si sono conosciuti nell’anno 2001 e dopo due anni sono convolati a nozze. A due anni dal matrimonio, dal loro amore è nata Avalon, che oggi ha tredici anni. Ma con il tempo tra loro sono, purtroppo, nati che dei problemi che hanno portato la Sofer a prendere una drastica decisione. Proprio l’interprete di Quinn, tre anni fa, ha deciso di chiedere la separazione. Sanford non era d’accordo con la scelta presa dall’attrice della nota soap opera. Infatti, lei stessa rivela che fosse stato per lui non ci sarebbe stata questa separazione. Per lei, però, in quel momento era la cosa giusta da fare. Così, ha deciso di lasciare la casa in cui vivevano e si è trasferita in un’altra abitazione con le sue figlie Avalon e Rosabel, avuta da suo primo matrimonio con Wally.

Rena Sofer annuncia il suo secondo matrimonio con Sanford Bookstaver

Dopo la separazione Rena e Sanford si sono allontanati, a causa del dolore profondo che entrambi provavano. Hanno continuato a vedersi per la loro bambina, ma l’attrice non si sarebbe mai aspettata di tornarci insieme. Ha capito che amava ancora il regista quando ha iniziato a uscire con altri uomini. In loro cercava alcuni lati caratteriali del suo Sandy. “Era come se io stessi cercando lui in quegli uomini”, rivela l’interprete di Quinn al settimanale. La svolta decisiva c’è stata lo scorso dicembre, quando Rena ha compiuto 50 anni e ha invitato l’ex marito alla sua festa. Proprio nei giorni scorsi, è arrivata la seconda proposta di matrimonio del suo Sandy.

Quinn di Beautiful: l’attrice ritrova l’amore e la serenità accanto all’ex marito

“Nelle soap opera come Beautiful è normale sposarsi anche dieci volte o risposare un uomo, ma non immaginavo che mi sarebbe successo anche nella vita reale”, spiega l’attrice. “Mi sono rifidanzata con il mio ex marito Sandy, da cui avevo divorziato tre anni fa, e lo sposerò per la seconda volta”, una bellissima notizia quella che annuncia l’attrice. La vita ha dato loro una seconda possibilità e l’interprete di Quinn non può che esserne felice.