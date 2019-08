Quentin Tarantino papà a 56 anni: la moglie aspetta il primo figlio

Primo figlio in arrivo per Quentin Tarantino: la moglie Daniella Pick è incinta

Cicogna in volo per Quentin Tarantino! All’età di 56 anni il noto regista sta per diventare papà per la prima volta. La moglie Daniella Pick è incinta, come annunciato da un portavoce della coppia a People. Per Tarantino e consorte si tratta del primogenito. I due sono convolati a nozze nel 2017, con una cerimonia molto intima celebrata a Los Angeles, dopo alcuni anni di frequentazione. Quentin e Daniella, cantante di 35 anni, si sono conosciuti nel 2009 grazie ad amici in comune. Non subito è scoppiato l’amore ma i due hanno mantenuto nel tempo un rapporto speciale, che li ha poi portati all’altare e a realizzare una famiglia.

Quentin Tarantino torna al cinema con C’era una volta a…Hollywood

In questo periodo Quentin Tarantino è tra i protagonisti del cinema internazionale. Il mese scorso è uscito negli Stati Uniti la sua ultima fatica cinematografica: C’era una volta a…Hollywood. Il film è subito balzato in cima al box office americano mentre in Italia uscirà solo il prossimo 19 settembre. La trama è ambientata nella Hollywood degli anni Sessanta.

Trama e cast del nuovo film C’era una volta a…Hollywood

C’era una volta a…Hollywood racconta la storia di Rick e Cliff, ovvero un attore in declino e la sua controfigura, che cercano di restare a galla nella spietata industria cinematografica americana del 1969. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Dakota Fanning e il compianto Luke Perry.