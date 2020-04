Quelli che il calcio torna in onda, quando e con chi: le news sul programma

Quando torna Quelli che il calcio, le ultime indiscrezioni sul programma di Rai Due

Non si tratta ancora di una certezza ma le indiscrezioni vengono da Blogo, dunque si tratta di rumor affidabili: parliamo della data del ritorno di Quelli che il calcio che dovrebbe essere ritrasmesso a partire dal 31 maggio. Una data diversa rispetto a quella precedentemente circolata in rete, visto che si diceva che il programma sarebbe tornato il 24 dello stesso mese e non una settimana dopo. Poco importa comunque: sono pochi giorni di differenza e i fan potranno aspettare. Anche se – ricordiamolo – tutto potrebbe cambiare con le nuove disposizioni che saranno annunciate intorno al 4 maggio dal governo.

Quelli che il calcio torna con Mia Ceran, Luca e Paolo: le news sulla collocazione domenicale

Su Rai Due Quelli che il calcio tornerà sempre con loro: Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il terzetto dovrà portare gioia e risate nelle case dei telespettatori che in questi quasi due mesi sono stati bombardati di informazione a più non posso e di repliche di serie televisive e non solo (repliche che tra l’altro hanno avuto una fortuna del tutto inaspettata in alcuni casi). La collocazione di Quelli che il calcio non cambierà, non dovrebbe almeno: parliamo sempre della classica puntata della domenica pomeriggio che dovrebbe essere confermata non appena si saprà qualcosa di certo sulla lotta al Covid-19.

Ritorno Quelli che il calcio: la messa in onda dipende dalle disposizioni del governo

Tvblog ha lanciato l’indiscrezione sottolineando che si tratta di una “situazione tutta da definire e in continuo aggiornamento” proprio per via di quanto potrebbe essere deciso agli inizi del mese da parte del governo. Se ne dovessimo sapere di più vi aggiorneremo senz’altro.