Non si è integrata al meglio Dana Saber alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata in corsa, la modella marocchina non è riuscita a farsi accettare dagli altri Vipponi del reality show. Poca stima anche da parte del pubblico, che a poche settimane dal suo ingresso l’ha fatta fuori, eliminandola al televoto che vedeva la ventinovenne protagonista insieme a Nikita Pelizon e Oriana Sabatini.

Dopo la sua eliminazione Dana Saber ha sparato a zero sugli altri concorrenti del GF Vip, con i quali non c’è mai stato troppo feeling. Su Instagram ha ringraziato tutti i suoi sostenitori che l’hanno appoggiata e si è detta felice di essere tornata a Milano, dove ha potuto fare finalmente una doccia senza alcun costume come è prassi nel bunker di Cinecittà.

Dana Saber ha così massacrato i suoi ex coinquilini: “Finalmente sono riuscita a dormire nel mio letto e senza caos. E soprattutto senza quei barboni”. Successivamente ha risposto ad alcune domande dei follower, definendo Luca Onestini il più falso di questa settima edizione.

“Chi ti stava sul c***o là dentro?”, ha chiesto un altro utente. “Farei prima a rispondere chi mi stava simpatico“, ha replicato Dana del GF Vip. Mentre alla domanda: “Ma quanto era sporca Oriana?”, la Saber ha messo l’emoji dell’escremento.

La ragazza ha precisato che nei prossimi giorni parlerà più a fondo della sua breve avventure nella Casa più spiata d’Italia. Insomma, questo è solo l’inizio…

Le altre rivelazioni di Patrizia Rossetti sul GF Vip

Un’altra ex concorrente che ha fatto delle importanti rivelazioni sul Grande Fratello Vip è stata Patrizia Rossetti. La conduttrice è stata costretta a lasciare il reality show a causa di una brutta infezione causata dal Covid che ha contratto nei mesi scorsi.

La presentatrice dalla fulva chioma ha spifferato a Casa Chi che Pamela Prati non le rivolge più la parola nonostante la loro avventura nel bunker di Cinecittà sia ormai finita per entrambi. Tra le mura domestiche le due hanno litigato più e più volte.

La Rossetti ha inoltre spifferato che altri due ex Vipponi non si parlano più, ovvero Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Il motivo? Pare che l’ex tronista, una volta tornato alla vita di tutti i giorni, abbia scoperto delle chiacchiere cattive del comico sul suo conto che lo avrebbero spinto ad allontanarsi dal fratello del più noto Gene.