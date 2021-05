Quarto finalista Amici 2021, un indizio rivela il nome: le indiscrezioni

Chi è il quarto finalista di Amici 2021? Non ci sono anticipazioni in merito, per cui tutto ciò di cui andremo a parlare sono soltanto delle indiscrezioni. Maria De Filippi ha comunicato il nome del quarto finalista direttamente in casetta ai quattro al ballottaggio. Il nome non è in alcun modo trapelato, come invece era successo con gli eliminati delle scorse puntate. In qualche modo infatti l’eliminato era sempre saltato fuori, sebbene la produzione abbia tentato in tutti i modi di non farlo trapelare. Stavolta tutto è filato liscio, mancano poche ore alla semifinale di Amici 2021 ma non si sa chi andrà in finale insieme ai tre nomi già nomi.

La puntata è stata registrata giovedì, giorno in cui sono subito saltate fuori tutte le anticipazioni su ciò che succederà. I tre allievi che sono già in finale sono Sangiovanni, Giulia e Aka7even. Sono tutti tornati in casetta con l’ultimo verdetto in sospeso, ovvero quello dell’ultimo finalista. A giocarsi il posto sono rimasti Alessandro, Serena, Deddy e Tancredi. Non ci sono anticipazioni, come già detto e sottolineato, ma un indizio potrebbe aver svelato il nome del quarto finalista: sarà Deddy?

Nessuno ha visto gli altri tre uscire dalla casetta né dagli studi Elios, sia chiaro ancora una volta. L’indizio proviene dalle quote delle scommesse. Gli appassionati possono infatti scommettere sul vincitore di Amici 2021 e in base alle quote si intuisce chi secondo i bookmakers è favorito alla vittoria e chi meno. Nelle ultime ore ci sono tre quote balzate in alto e altre quattro che invece sono molto più basse. Questo potrebbe indicare chi sono i quattro finalisti di Amici 20. Le quote più basse, quindi favoriti alla vittoria secondo i bookmakers, sono proprio Giulia, Sangiovanni, Aka7even e Deddy. Perché abbassare proprio la quota del cantante di Torino e aumentare di molto quella degli altri tre?

Secondo indiscrezioni questo potrebbe essere successo perché Deddy sarebbe il quarto finalista di Amici 2021. In tal caso gli altri tre non avrebbero più possibilità di vincere, per questo le loro quote sono aumentate. Non è certo che le società di scommesse siano riuscite a captare il nome di chi andrà in finale con gli altri tre, per cui è un indizio che va trattato come tale. Solo ipotesi, insomma: soltanto stasera si scoprirà se sarà davvero Deddy oppure no.