Oriana Marzoli on fire al Grande Fratello Vip, dove è diventata nel giro di poco tempo una delle protagoniste assolute. L’influencer venezuelana è sempre più provata dal rapporto altalenante con Daniele Dal Moro, fatto di baci e coccole, di discussioni e riavvicinamenti. Dopo la diretta dello scorso lunedì la gieffina è andata su tutte le furie e si è sfogata con Luca Onestini, uno dei suoi migliori amici all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Parlando in spagnolo con l’ex Mister Italia Oriana Marzoli ha iniziato a insultare Daniele Dal Moro in camera da letto. Ha poi rivelato davanti alle telecamere quanto guadagna l’ex tronista di Uomini e Donne. Un cachet non di poco conto…

“Ho realizzato una navicella spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno sono io. Però quella che alza le montagne è quella che conta di più sono io non lo stupido di turno che si becca 8.000 euro alla settimana, come dice lo stron**. 8.000 euro di cosa? Per dormire o per farti il ca**o di riposino? Stro***!”

Stando alla confessione di Oriana Marzoli, dunque, Daniele Dal Moro avrebbe intascato già più di 100mila euro con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un gruzzoletto decisamente notevole per il ragazzo, che ha già partecipato qualche anno fa all’edizione Nip della trasmissione.

Svelato anche il cachet di Wilma Goich al GF Vip

Di recente è stato il magazine Oggi a svelare il cachet di Wilma Goich, che al Grande Fratello Vip è stata molto vicina a Daniele Dal Moro. A quanto pare la cantante, uscita qualche settimana fa, avrebbe intascato grazie a questo impegno televisivo oltre 145mila euro.

Un bel gruzzolletto per l’ex moglie di Edoardo Vianello, che con il programma di Canale 5 ha ottenuto anche nuova popolarità, facendosi conoscere da un pubblico più giovane. A quanto pare, però, il budget della produzione del GF Vip si è ora prosciugato e per questo i nuovi concorrenti sono praticamente degli sconosciuti.

Gli ultimi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia sono infatti stati: Nicole Murgia, Davide Donadei, Andrea Maestrelli. Ma l’obiettivo di Alfonso Signorini quest’anno è stato chiaro: creare una commistione tra famosi e non famosi, un crossover tra Grande Fratello Vip e Grande Fratello Nip (che è stato cancellato dal palinsesto di Canale 5).

Il conduttore e giornalista ha più volte ricordato che negli anni passati sono stati “gli sconosciuti” a dare linfa vitale alla trasmissione più dei Very Important People. Solo per fare qualche nome: Ignazio Moser, Stefano Sala, Dayane Mello, Delia Duran e ora Oriana Marzoli…