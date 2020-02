Quante persone hanno vissuto sulla Terra finora? La risposta al Milionario

Chi vuol essere milionario? Undicesima domanda nella scalata al milione per il simpatico dentista bergamasco. Ecco la risposta esatta

Procede la scalata al milione per il loquace dentista bergamasco che è giunto alla domanda numero 11 del quiz show durante la puntata andata in onda oggi mercoledì 12 febbraio 2020. “Secondo Population Reference Bureau, circa quante persone hanno vissuto sulla Terra fino ad ora?”. Questo il quesito e queste le opzioni date: A 50 miliardi. B 110 miliardi. C 10 bilioni. D 1 trilione. La risposta esatta è la B 110 miliardi.

WUna stima più recente del numero totale delle persone vissute in ogni tempo è stata proposta nel 1995 da Carl Haub del Population Reference Bureau e successivamente aggiornata nel 2002 e nel 2017; il dato così aggiornato era approssimativamente di 106 miliardi 18 anni fa e 108 miliardi tre anni fa.

Chi vuol essere milionario?, un successo che dura da 20 anni

Chi vuol essere milionario?, il cui ‘antenato è stato Chi vuol essere miliardario?, è sbarcato in Italia nella stagione 2000/2001 (quest’anno festeggia il ventennale) in onda su Canale 5. Volto storico del quiz show è quello di Gerry Scotti. La versione originale del format è inglese (Who Wants To Be a Millionaire?) e deve la sua fortuna agli ideatori David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight; è stato prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador ed è stato trasmesso in più di 120 nazioni del mondo.