Quando iniziano Uomini e Donne, Verissimo e Tu si que vales 2022

Squadra che vince non si cambia e così nel palinsesto di Canale 5 della prossima stagione televisiva ritroveremo tanti amati programmi. Ormai garanzia di successo per la rete: da Uomini e Donne a Verissimo, passando per Tu si que vales e Grande Fratello Vip. Tvblog ha annunciato le date di partenza di molte trasmissioni.

Verissimo con Silvia Toffanin riaprirà i battenti sabato 17 settembre. Anche quest’anno il salotto della giornalista e conduttrice televisiva potrà contare sull’appuntamento domenicale, che ha portato buoni risultati nei mesi scorsi. Sempre domenica 18 settembre ripartirà Amici di Maria De Filippi.

L’altro format di successo della moglie di Maurizio Costanzo – Uomini e Donne – ritornerà sul piccolo schermo invece lunedì 19 settembre. In questa stessa data farà il suo debutto la settima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il primo appuntamento con le nuove puntate di Tu si que vales è invece fissato a sabato 17 settembre. Le registrazioni del varietà sono andate avanti per tutta l’estate. Confermati al timone dello show Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Maggiore spazio avrà il personaggio di Giovannino.

Domenica 18 settembre, in prima serata, sarà invece la volta di Enrico Papi e il suo Scherzi a parte che andrà in onda con cinque puntate anziché sei come previsto inizialmente. Venerdì 30 settembre farà il suo debutto su Canale 5 la fiction Viola come il mare, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.

Da non dimenticare Emigratis, con Pio e Amedeo, che lascia Italia Uno e trasloca su Canale 5: il divertimento è assicurato da mercoledì 28 settembre. Partiranno prima i programmi di informazione come Mattino 5 e Pomeriggio 5 che, causa elezioni, sono stati anticipati a lunedì 5 settembre.

Ricapitolando tutte le date di partenza dei programmi Mediaset rese note fino ad oggi:

Mattino 5: lunedì 5 settembre 2022

Pomeriggio 5: lunedì 5 settembre 2022

Verissimo: sabato 17 settembre 2022

Tu si que vales: sabato 17 settembre 2022

Amici: domenica 18 settembre 2022

Scherzi a parte: domenica 18 settembre 2022

Uomini e Donne: lunedì 19 settembre 2022

Grande Fratello Vip: lunedì 19 settembre 2022

Emigratis: mercoledì 28 settembre 2022

Viola come il mare: venerdì 30 settembre 2022

Ancora da stabilire le date di partenza di Forum – anche se si mormora di lunedì 12 settembre – e Striscia la notizia, che quest’anno potrà contare su Luca Argentero nelle vesti di conduttore.