Quando inizia Detto Fatto con Bianca Guaccero: tutte le novità

Quando inizia Detto Fatto? C’è la data del ritorno. Dopo una lunga attesa, il pubblico potrà tornare a divertirsi con i tutorial del pomeriggio di Rai Due. Bianca Guaccero sta per tornare. Al momento è anche impegnata con le riprese della ficton Il medico della mala, ma non vede l’ora di ricominciare anche con il suo Detto Fatto. Ormai è al timone del programma dal 2018, prima di lei ci sono state Serena Rossi e Caterina Balivo, ma Bianca ha conquistato il pubblico che fa il conto alla rovescia per riaccoglierla nelle proprie case. Per questa stagione l’inizio di Detto Fatto è slittato a causa del Covid-19. Seppure sia stato confermato subito nel nuovo palinsesto di Rai Due, questo programma ha dovuto attendere ai box prima di tornare in onda e il motivo è stato ben preciso. Rai Due non rinuncia mai a mandare in onda il Giro d’Italia e lo farà anche quest’anno.

Quando inizia Detto Fatto, Bianca Guaccero svela la data del ritorno

A causa del Coronavirus, però, il Giro è stato rimandato e si sta svolgendo in questo periodo, dal 3 al 25 ottobre. Per questo motivo Detto Fatto si sarebbe dovuto interrompere per dare spazio alla competizione ciclistica. Quindi è stato deciso di farlo iniziare dopo. Ma si è fermato giusto il tempo di permettere agli appassionati di ciclismo di seguire il Giro d’Italia 2020, perché appena questo finirà subito tornerà in onda Detto Fatto. Quando, allora? Il 26 ottobre: a svelarlo è stata la stessa Bianca Guaccero qualche giorno fa su Instagram. E adesso ricorda ai suoi fan l’appuntamento postando foto insieme agli altri volti che terranno compagnia al pubblico di Rai Due. Ci saranno infatti Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Inoltre sono aperti i casting per partecipare ai vari spazi della trasmissione.

Detto Fatto, quando torna in onda e tutte le novità

Ci sarà quindi lo spazio per il cambio look per chi avrà voglia di cambiare stile e poi lo spazio dedicato al cambio look dei capelli. Lo spazio per le future spose. E poi si parlerà di beauty per imparare a correggere le imperfezioni come anche il tema moda, che sia uomo o che sia donna. Tutto questo a partire dal 26 ottobre, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17,30.