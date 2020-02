Purché finisca bene-Al posto suo: trama, cast attori, numero puntate

Martedì 18 febbraio va in onda il secondo film del nuovo ciclo della serie Purché finisca bene

Martedì 18 febbraio 2020 torna su Rai 1 in prima serata Purché finisca bene. Iniziata nel 2014, con undici episodi, la serie si è arricchita di due film: Mai scherzare con le stelle! e, appunto, Al posto suo. Il ciclo di commedie racconta storie di vita quotidiana evidenziando il buon senso, i sentimenti veri e l’ironia che appartengono alle nostre vite. Nello specifico, Al Posto suo racconta la storia di due fratelli gemelli alle prese uno con la vita dell’altro, diverse sotto ogni punto di vista, dalla carriera ai sentimenti, scambio che permetterà ad entrambi di capire la difficoltà nell’affrontare le sfide altrui. Ma vediamo nel dettaglio la trama del nuovo episodio.

La trama di “Al Posto suo”

Diretto da Riccardo Donna, il film ha come protagonisti due fratelli gemelli, Damiano e Chicco, entrambi interpretati da Alessandro Tiberi. Molto simili nell’aspetto, estremamente diversi nel modo di fare, carattere e stili di vita. Il primo è un manager tutto d’un pezzo, rigido e pignolo, incapace di provare sentimenti veri, mentre il secondo è un animo libero, sognatore e pieno di amici, e di professione fa il rider. Dopo 15 anni di rapporti assenti tra i due, il padre Cesare li obbliga a scambiarsi le vite per un lasso di tempo. Per un mese dovranno vivere l’uno la vita dell’altro, solo così potranno ricevere l’eredità di famiglia. Per i due fratelli questo scambio sarà molto difficile da accettare.

Il cast

Oltre ad Alessandro Tiberi che, come già anticipato prima, interpreterà entrambi i ruoli di Damiano e Chicco, nel cast ci sarà anche Aurora Ruffino, tra i protagonisti della serie televisiva campione d’ascolti Braccialetti rossi, dove interpreta Cris, una ragazza che soffre di anoressia, e di Una Ferrari per due, film tv del ciclo Purché finisca bene, entrambi trasmessi da Rai 1; Liz Solari, coprotagonista di Enrico Brignano il film Ex – Amici come prima! e protagonista del film Sei mai stata sulla Luna? di Paolo Genovese, accanto a Raoul Bova; Mauro Serio, conduttore televisivo e già visto nella serie televisiva I cesaroni ed anche Immaturi-La serie.