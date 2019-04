Pupo parla della sua vita poliamorosa e ringrazia Barbara d’Urso

Pupo da Barbara d’Urso racconta la sua vita divisa tra due donne

Pupo è tornato in tv per parlare della sua vita poliamorosa. A Live-Non è la d’Urso il popolare cantante ha raccontato della sua quotidianità, divisa da oltre trent’anni dalla moglie Anna e dalla fidanzata Patricia. I tre hanno un rapporto poliamoroso senza alcun tipo di problema: una normalità che sono riusciti a costruire con tanta fatica, come sottolineato da Enzo Ghinazzi. “La serenità è qualcosa che abbiamo costruito nel tempo, dopo tanta sofferenza. Non c’è un segreto per un rapporto del genere”, ha spiegato l’artista, che si è sottoposto al giudizio di cinque persone presenti nelle sfere, tra cui Alessandro Meluzzi, Alessandro Cecchi Paone e Annalisa Minetti.

Pupo tra moglie e fidanzata: “Non è bigamia”

“La mia non è bigamia, la bigamia è illegale. Io ho una sola moglie”, ha puntualizzato Pupo a Live-Non è la d’Urso. “Ho una famiglia invidiabile, di persone normali che mi adorano”, ha aggiunto Enzo Ghinazzi. Che ha poi chiarito: “Il mio percorso non è consigliabile, anche se ho avuto un bel finale”. Non solo: il 63enne ha pure ammesso di aver tradito in passato, solo dal punto di vista fisico, sia Anna sia Patricia.

Pupo ringrazia in diretta Barbara d’Urso

Prima di lasciare lo studio di Live-Non è la d’Urso, Pupo ha ringraziato pubblicamente Barbara d’Urso. “Sei stata la prima a credere in me come conduttore chiamandomi come inviato a La Fattoria nel 2005. Non dimentico quello che hai fatto per me”, ha detto il musicista.