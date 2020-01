Pupo parla di Signorini: “Fa tutto da solo”, poi il dietro le quinte

Pupo difende il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip: l’intervento a Tv Talk

Pupo è stato ospite a Tv Talk nella puntata di oggi per avere il diritto di replica dopo alcuni pareri sul suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante è sembrato davvero infervorato per i pareri espressi sul suo conto, nei limiti del suo ruolo al Gf Vip s’intende. Ma Pupo ha parlato anche di Alfonso Signorini e del suo modo di condurre il reality show. Dopo essersi difeso e aver sostenuto di essere pienamente in grado di dire la sua anche su argomenti seri e importanti, Pupo ha negato di avere un ruolo da moralista all’interno del programma. E nel difendersi ha anche raccontato il momento in cui Signorini non gli ha permesso di terminare il suo pensiero, stoppandolo in tutto e per tutto.

Gf Vip, Pupo parla di Signorini come conduttore: “Un limite che deve superare”

Ecco cosa ha detto Pupo a tal proposito: “Io non sono un moralista, assolutamente. Nell’intervento che ho fatto nell’ultima puntata sempre su questo argomento, Signorini mi ha violentemente stoppato, in maniera anche… Va beh, poi ne abbiamo parlato”. Il discorso dell’opinionista del Gf Vip è proseguito, ma non ha aggiunto altro su quanto è successo con Alfonso in quell’occasione. Ma su di lui è tornato a parlare quando gli hanno fatto notare che Signorini è anche un opinionista e molto forte, prima di essere conduttore. C’è un problema di ruoli? Pupo ha replicato così: “Alfonso secondo me è una persona che ha alzato di livello la dialettica del programma. Però il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un’opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, sono un po’ il limite che deve superare come conduttore, ma lo farà perché secondo me è un ottimo conduttore. Lo potrà diventare”.

Pupo rivela cosa succede dietro le quinte con Signorini

Poco dopo Claudia Rossi, anche lei ospite di Tv Talk, ha definito Signorini come “una piovra che si espande, togliendo agli opinionisti la possibilità di parlare”. Dopo queste parole, Pupo ha svelato cosa succede quando non sono in onda: “Io comunque lì non sono il conduttore. Non sono il padrone di casa e devo avere anche un po’ di rispetto. Noi poi dietro le quinte facciamo delle discussioni”.