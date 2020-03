Pupo e Wanda Nara, Gf Vip cambia tutto: la cena, i pregiudizi, il difetto

Grande Fratello Vip, come Pupo ha cambiato opinione su Wanda Nara

Al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere non solo i concorrenti di questa quarta riuscita edizione ma anche i due opinionisti che Alfonso Signorini ha scelto: Wanda Nara e Pupo. Ed è stato proprio il cantante ad aver rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in un’intervista che potrete leggere per intero domani su Novella 2000: si parla proprio del rapporto fra i due e di come Pupo abbia cambiato idea sul conto della sua collega. “Non vi nascondo – queste le sue parole – che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro. Ho approcciato Wanda – ha subito raccontato – durante una cena al ristorante Baglioni di Milano dove c’erano anche i vertici Mediaset per parlare del nostro progetto. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece, non è affatto così”. Pupo ha insomma ammesso di essersi decisamente ricreduto su Wanda, e questo è positivo poiché sapete bene che cambiare idea è sinonimo d’intelligenza.

Pupo e Wanda Nara, il rapporto dopo il Gf Vip: “Oggi per me è come una figlia”

Pupo ha anche spiegato qual è il suo rapporto con la Nara al momento, se si frequentano, cosa l’ha colpito del suo carattere e così via: “Oggi – queste le sue parole – per me è come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Le voglio un gran bene – ha aggiunto –… Ho scoperto addirittura che ha degli aspetti di pudicizia. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”. Il cantante insomma ha tracciato un profilo inedito della sua amica opinionista che – bisogna dirlo – col passare del tempo è riuscita a ritagliarsi un certo spazio all’interno del Gf Vip e ha saputo usarlo al meglio.

Gf Vip, il difetto di Wanda Nara secondo Pupo

Un difetto però Pupo l’ha trovato, anche se non è niente di che alla fine: “Essendo argentina e non parlando in maniera fluida la nostra lingua – ha spiegato il cantante –, spesso non esprime a pieno i concetti. Deve ripetersi per farsi capire… Non conosce i vipponi della casa a differenza mia, e fa difficoltà a entrare nel vivo delle loro vicende”. Può essere come dici, caro Pupo, ma è anche vero che tante volte Wanda ha parlato e quando ha voluto ha saputo farsi capire molto bene. Come risponderà lei a questa bell’intervista? Sicuramente con parole altrettanto belle! Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!