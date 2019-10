Pupo fredda Barbara d’Urso: “Ho letto che tu non lo fai da anni”. Reazione

Pupo ribatte a Barbara d’Urso. La replica secca sull’intimità: “Io ho letto che tu non lo fai da anni”. La reazione della conduttrice napoletana

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, è sbarcato a Live – Non è la d’Urso affrontando le celebri cinque sfere. Con lui le sue tre figlie. Tema della serata: la filosofia del poliamore abbracciata dall’artista. Durante la serata la padrona di casa ha anche chiesto al cantante delucidazioni in merito a una sua vecchia intervista. Più precisamente quella in cui dichiarò di essere molto attratto dalle donne e di aver avuto parecchi rapporti, quasi in maniera compulsiva. Una domanda a cui inizialmente Pupo ha risposto quasi piccato, ribaltando la situazione e rivolgendo a Barbara stessa una domanda intima sul suo conto.

Barbara d’Urso a Pupo: “Però stai in fissa Ghinazzi. Calmati, tranquillizzati”

“Io ho letto un’intervista in cui tu hai detto che per anni sei stato malato…” ha chiesto la d’Urso a Pupo che fulmineamente ha ribattuto: “E io ho letto che tu non lo fai da anni”. Una risposta che ha un attimo disorientato la conduttrice. “Ma che te frega di me. Però stai in fissa Ghinazzi. Calmati, tranquillizzati”, la controreplica di Barbara. Il clima è poi tornato sereno, con il cantante che ha stemperato i toni con una battuta più soft. “Allora mi propongo io perché….”. “No, perché hai due donne… Puoi prendermi in giro quanto vuoi, ma purtroppo io sono così, all’antica”, la chiosa finale della presentatrice partenopea. Il momento di tensione è così sfumato rapidamente, ma non è passato inosservato.

Pupo: “Vero, ho vissuto un periodo quasi compulsivo”

Pupo ha poi risposto pacatamente alla domanda, dicendo che è vero che in passato ha vissuto un “periodo quasi compulsivo” inerente alla sua vita sensuale. Infine ha detto che oggi è molto più sereno e tranquillo sotto quel punto di vista.