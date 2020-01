Pupo e Antonella Elia, scontro aperto al GF Vip: forte botta e risposta

Grande Fratello Vip, Antonella Elia Adriana Volpe e Rita Rusic: il confronto nella puntata del 31 gennaio

Antonella Elia e Pupo non se le sono mandate a dire stasera al Grande Fratello Vip 4! Il dibattito è stato aperto da Alfonso Signorini parlando della rivalità nella Casa, o presunta tale, tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Per tutta la settimana si è parlato del fatto che Adriana avesse fatto riappacificare Antonella e Fernanda Lessa di proposito, sperando che poi entrambe avrebbero nominato Rita Rusic. Effettivamente le cose sono andate così, che sia stata una coincidenza o meno. Adriana ha negato di aver fatto tutto con questo scopo, ma di aver solo ricordato ad Antonella e Fernanda che può esserci armonia fra loro. E in effetti la pace c’è stata, ma la Elia ha detto e ridetto con fermezza di aver nominato Rita solo perché Adriana le ha fatto fare pace con Fernanda.

Antonella Elia contro Adriana Volpe, il rimprovero di Pupo scatena lo scontro al Gf Vip 4

Antonella infatti ha detto: “Ma non ti potevi fare i fatti tuoi e noi ci chiarivamo quando volevamo noi e io non nominavo Rita? Ma i fatti tuoi te li vuoi fare”. E poi ancora: “Io penso che se lei si fosse fatta i fatti suoi io avrei di nuovo nominato Fernanda, poi ci saremmo magari chiarite. E non avrei nominato Rita, con cui ho avuto un piccolo attrito ma che stimo. Ho avuto i rimorsi per tutta la notte”. A questo punto è intervenuto Pupo, che vedendo le tre donne, Rita compresa, darsi battaglia ha deciso di dire la sua e di invitare le concorrenti a mostrarsi più solidali, deponendo le armi. Ecco le parole dell’opinionista: “Io avverto questa ossessione di essere vera o falsa. Quello che io penso è che uno può essere sé stesso non ledendo gli altri, non offendendo gli altri. Si tende con la scusa di essere sé stessi di dire tutto quello che ci viene in mente anche offendendo la sensibilità altrui”.

Pupo rimprovera le concorrenti del Gf Vip, Antonella Elia stizzita: “Il moralista”

Pupo ha altresì detto: “C’è una sorta di ipocrisia buona che manda avanti il mondo e l’ipocrisia cattiva. Vi invito a essere attente soprattutto fra voi donne nel buttarvi addosso fango in maniera inutile e offensiva”. La reazione di Antonella Elia non è tardata ad arrivare e ha risposto stizzita: “Sei diventato il moralista del Grande Fratello Vip. Chapeau, che ammirazione immensa”. Ma naturalmente Pupo ha ribattuto a queste parole: “Il mio è un discorso da persona educata, perché io sono tutto fuorché moralista”. Insomma, Antonella non ha gradito il rimprovero di Pupo, che però voleva essere un consiglio.