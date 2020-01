La Pupa e il Secchione, Gemma Galgani diventa Loredana Bertè: cala l’imbarazzo

Gemma Galgani diventa un must: la Dama Over anche alla Pupa e il Secchione

E Gemma Galgani approdò anche alla Pupa e il Secchione. No, non è diventata un’opinionista né ha fatto una comparsa in carne e ossa ma poco importa: la Dama del Trono Over di Uomini e Donne è stata comunque citata in una trasmissione che sta avendo successo su Italia Uno. Questo dimostra, casomai ce ne fosse ancora bisogno, come la protagonista di UeD sia ormai notissima al grande pubblico e che non conoscerla sia un errore non grave ma neanche cosa da poco. Roba da quiz di cultura generale insomma. E non venite a dirci che esageriamo.

La Pupa e il Secchione, la gaffe della pupa Maestri (che viene eliminata con Marco)

Gemma infatti è finita nel quiz del bagno di cultura fatto alla Maestri e a Marco, il pupo e la secchiona che oggi hanno dovuto abbandonare la puntata dopo aver fallito miseramente il tentativo di restare in gara: Paolo Ruffini ha chiesto alla secchiona chi fosse la donna in foto, e lei, che ovviamente di televisione conosce pochissimo, ha scambiato Gemma per Loredana Bertè. Non comprendiamo come sia possibile, visto che la Bertè non è certo una sconosciuta, ma è accaduto: Gemma è diventata Loredana per un attimo. Tra l’imbarazzo generale e le risate del pubblico a casa. E non è finita qui.

Teatrini imbarazzanti alla Pupa e il Secchione: cos’è successo nella puntata del 28 gennaio

Marco infatti ha scambiato Gheddafi per un attore dopo aver detto che richiamava in qualche modo pure Lino Banfi. C’è chi non conosceva Kennedy e chi non è stato in grado di riconoscere Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: insomma teatrini che avrebbero dell’assurdo se non fosse che si sono verificati proprio davanti ai nostri occhi. A questo punto non ci resta che aspettare la prossima puntata.