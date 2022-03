Pupa e Secchione Show, primi nomi ufficiali: nel cast anche Nicolò Scalfi

Barbara d’Urso ha regalato al pubblico di Canale 5 un’anteprima del cast ufficiale del nuovo La Pupa e il Secchione Show. Ci saranno volti noti, così facendo Carmelita è riuscita a trasformare il programma in un reality show. E chi ha seguito le ultime edizioni del Grande Fratello Nip da lei condotte aveva già sentori di quanto sarebbe accaduto. Nel cast di Pupe e Secchioni ci saranno anche nomi ben noti al pubblico televisivo. Soprattutto a quello dei suoi programmi, in alcuni casi. Non è da escludere che nei prossimi giorni se ne aggiungano altri simili, per il momento ha pescato dai suoi salotti Paola Caruso e Flavia Vento.

Loro sono solo due dei volti noti che si riconoscono nel primo promo andato in onda su Canale 5 oggi durante Pomeriggio 5. Entrambe saranno delle Pupe, o almeno così dovrebbe essere, e non sono le uniche. Ci sarà anche un Pupo famoso, o per dirla meglio conosciuto: Francesco Chiofalo è nel cast de La Pupa e il Secchione Show. Questi i tre nomi trapelati per i ruoli di pupe e di pupi, ma tanti altri salteranno fuori nei prossimi giorni, sia famosi sia non. Si parla per esempio di Mila Suarez anche.

Anche tra i Secchioni ci saranno due nomi conosciuti dal pubblico di Canale 5. Il primo è quello di Aristide Malnati, ex gieffino nonché migliore amico di Alfonso Signorini. A La Pupa e il Secchione ci sarà anche Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera.

Nel promo sono stati confermati anche due nomi della giuria de La Pupa e il Secchione Show: Antonella Elia e Federico Fashion Style. Proprio oggi si sta parlando tanto dei tre giurati del programma di Barbara d’Urso e nelle indiscrezioni i due confermati sono accompagnati da Soleil Sorge. Potrebbe essere proprio lei la terza, viste le parole di Barbara a Pomeriggio 5. “Terzo giurato o terza giurata che è un segreto anche per noi. Dobbiamo capire delle cose”, questo ha detto. Cosa potrebbe esserci da capire? Se Soleil accetterà visto che La Pupa e il Secchione comincia il giorno dopo la finale del GF Vip 6? O se arriverà in finale?