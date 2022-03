Pucci incontenibile: “Pupa e Secchione distrutto da De Martino, godo”

Andrea Pucci ha lanciato una bella frecciata a Mediaset, più che a Barbara d’Urso. Se è vero che è lei a condurlo quest’anno al posto del comico, è altrettanto vero che non può essere stata lei a togliere La Pupa e il Secchione dalle mani di Pucci. La scelta è stata ovviamente dell’azienda, per cui verrebbe da pensare che sia contro di loro che si sia scagliato in queste ore il comico. Ieri sera tra l’altro si è trovato a scontrarsi in qualche modo contro il suo vecchio programma: era su Rai Due tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile. La trasmissione condotta da Stefano De Martino convince sempre di più, è divertente e allegra e gli ascolti continuano a premiarla.

Lo stesso non si può dire de La Pupa e il Secchione Show, che è stato cambiato quasi in tutto dalla d’Urso e che sta sprofondando. Ieri sera il terzo appuntamento ha superato di poco l’8% di share. Su Rai Due invece Stasera tutto è possibile, dove c’era anche Pucci, ha raggiunto l’11% e i quasi due milioni di spettatori di media. Quindi poco fa è arrivato il commento di Pucci su Instagram:

“Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo. E sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi”

Ha concluso il tutto con una bella risata. Impensabile che non si sia riferito agli ascolti de La Pupa e il Secchione Show, visto che è ciò che è andato in onda sul secondo canale Mediaset. Così come Stasera tutto è possibile va in onda sulla seconda rete Rai. Un vero e proprio messaggio che grida vendetta, dopo che Mediaset ha tolto il programma a Pucci per darlo a Barbara d’Urso. Prima di tutto questo c’è stato un altro messaggio in cui il comico ha dato appuntamento su Rai Due scrivendo: “Mi hanno tolto La Pupa e il secchione? E così io stasera sono a Stasera tutto è possibile, con il amico Stefano De Martino!”.

In questo primo messaggio aveva elogiato la trasmissione di Rai Due parlando di leggerezza e spensieratezza, di un programma dove si ride e si sta bene. E ancora: “Mi avete tolto La Pupa e il Secchione… Io devo lavorà!”. Non c’è che dire: Pucci si è sfogato contro Mediaset. Ma cosa ne penseranno proprio a Cologno Monzese? Che si sia giocato qualsiasi possibilità futura con questo attacco social?