Pubblicità natalizie 2018: gli spot sul Natale più belli di quest’anno

Spot natalizi 2018 più belli: Hi Chris, it’s mom commuove il Web

Le pubblicità sul Natale del 2018 sono onnipresenti nelle nostre tv. Ogni anno, proprio come se fosse una vera e propria tradizione, ci accompagnano per tutte le festività natalizie, scomparendo definitivamente nel giorno dell’Epifania. Lasciandoci con tanta nostalgia. Perché anche gli spot natalizi ci ricordano che il 25 dicembre è alle porte e che conviene sempre passarlo con le persone che abbiamo nel nostro cuore. Un giorno, questo, anche per ricordare quelle che non ci sono più. Il video Hi Chris, it’s mom è diventato uno spot virale su You Tube. Ne stanno parlando tutti per la sua storia struggente: un ragazzo passa il Natale riascoltando in una musicassetta la voce della mamma che gli fa gli auguri di Natale. Una piccola curiosità su questo video sul Natale 2018. È stato realizzato con sole 50 sterline (56 euro) in Gran Bretagna dal filmmaker Phil Beatstall. E ora è diventato popolare anche in Italia.

Pubblicità sul Natale divertenti: gli spot più originali e significativi del 2018

Un altro spot di Natale commovente è quello di John Lewis in cui è raccontata, attraverso un rapido avvicenderai di immagini, la storia del cantante Elton John. Dallo stupore dei primi regali ricevuti fino agli ultimi successi ottenuti. Ha puntato sull’originalità Ikea – e di pubblicità belle ne ha fatte a bizzeffe! – che ha descritto un Natale alternativo: due uomini si ritrovano bloccati in un ascensore proprio il 25 dicembre. Cosa fare in quella situazione? Ovviamente addobbare interamente l’ascensore con tanto di tavolino su cui giocare a carte! Particolarissima la pubblicità degli scatoloni canterini di Amazon e quella della recita scolastica girata dal supermercato Sainsbury’s, in cui una bambina timida riesce a sorprendere tutti con una magistrale interpretazione di You get what you give dei New Radicals.

Natale 2018: gli spot di Wind, Lidl e Infinity

La Wind ha invece deciso di puntare sulla simpatia di Fiorello mentre la Lidl ha riproposto il tipico cenone di Natale. Tra le pubblicità natalizie più belle del 2018 c’è anche quella di Infinity: un papà ricorda i suoi Natali passati, quando era anche lui un bambino come suo figlio e vede nei suoi occhi un entusiasmo che in realtà non ha mai perduto.