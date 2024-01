Propaganda Live: salta la puntata, perché e cosa andrà in onda

Inaspettatamente salta l’appuntamento di questa sera di Propaganda Live. La trasmissione, dopo la pausa natalizia, avrebbe ripreso oggi ma Diego Bianchi ha l’influenza. L’appuntamento è rimandato a venerdì 19 gennaio.

L’11 gennaio erano già state svelate le anticipazioni della puntata che sarebbe dovuta andare in onda stasera, ma qualcosa è andato storto. Purtroppo il conduttore non si sente bene a causa dell’influenza e quindi salta la puntata, poiché senza di lui è impossibile andare in onda.

Questa sera, dunque, verrà trasmessa, in replica, la prima puntata, in particolar modo, il dialogo tra Corrado Augias e Alessandro Barbero. In quell’occasione i due fecero una riflessione sull’attualità e sui nuovi conflitti che stavano colpendo il mondo, soffermandosi, in particolare, sulla guerra in Israele e quella in Ucraina.

A dare la notizia l’account ufficiale della trasmissione: “Questa sera non saremo in onda, l’influenza è arrivata anche qui! Ci vediamo venerdì 19 gennaio con la prima puntata del 2024 di Propaganda Live, naturalmente su La 7“.

Cosa avremmo visto stasera

L’11 gennaio era stato annunciato nel dettaglio cosa sarebbe accaduto in puntata. Il primo reportage dell’anno del conduttore avrebbe visto come focus “i mercatari dell’Alberghieria”, ovvero un gruppo di ambulanti di Palermo che ogni giorno “lotta” per la posizione delle proprie bancarelle di vestiti e oggetti di seconda mano. Il comune, infatti, li vorrebbe far sgomberare per fare una riqualificazione della zona. Loro però non se ne vogliono andare, anzi, sono di aiuto a coloro che non possono permettersi di comprare merce nuova. Oltre a ciò, riconfermati i monologhi di Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, con esibizioni live e questa volta, in studio, ad occuparsi della musica ci sarebbe stata la band francese French Fonck Federation.

In collegamento, invece, era prevista la scrittrice Chiara Valerio, che avrebbe commentato tutto ciò che è accaduto in questa settimana. Infine gli ospiti fissi: Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher.

Non si sa se questa scaletta verrà comunque mantenuta per la puntata del 19 gennaio o se cambierà. Ciò dipenderà anche da quello che accadrà in settimana a livello politico e non solo.