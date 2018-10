Promessi Sposi di Pechino Express, Roberta Giarrusso: matrimonio e nuovo lavoro

Quando si sposano i Promessi Sposi di Pechino Express: parla Roberta Giarrusso

L’attrice Roberta Giarrusso, nota al pubblico per la fiction Carabinieri al fianco di Luca Argentero, è una delle protagoniste del reality di Rai 2, Pechino Express. Roberta con il suo compagno Riccardo Di Pasquale forma la turbolenta coppia dei Promessi Sposi. Infatti è in cantiere il matrimonio per questa coppia che ha affrontato l’avventura in Africa. Si sposeranno nel 2019, come Roberta ha confidato a Dipiù TV: ” Sarà la nostra bambina a portarci le fedi. E io non vedo l’ora”. Roberta e Riccardo hanno una bambina, Giulia Anna nata il 20 luglio 2017, che hanno fatto battezzare subito dopo il rientro dal programma. “Ho voluto che ricevesse questo sacramento: è stato un giorno meraviglioso e molto toccante per la nostra famiglia”, così ha dichiarato Roberta Giarrusso al giornale mostrandosi molto devota e mamma apprensiva per la sua piccola.

Nuovi risvolti per la carriera di Roberta Giarrusso

Roberta Giarrusso si sta dedicando insieme a quel che ormai chiama suo marito, Riccardo, alla produzione sia cinematografica che musicale. Infatti la coppia ha aperto una società e prodotto le musiche del fortunato film Napoli Velata, di Ferzan Ozpetek. “Stiamo per produrre un film thriller con Claudia Gerini”, ha anche dichiarato Roberta al settimanale. Gli affari vanno molto bene, tanto che hanno recentemente comprato una radio, Radio Crick Crock, e stanno per aprire anche un canale televisivo!

Roberta Giarrusso: mamma e attrice

Pare che Roberta Giarrusso sia una donna instancabile, si occupa della sua bambina e delle numerose attività con suo marito Riccardo, però non dimentica mai il suo amore per il cinema. Infatti Roberta ha dichiarato: ” Sto facendo provini e ho un film al cinema in cantiere. Però mi piace molto lavorare anche dietro le quinte, propormi come “madrina” dei nuovi artisti”. Pare abbia imparato tutto dalla sua adorata nonna, che la protegge sempre dall’alto!