Programmi tv: cosa andrà in onda il 26 dicembre 2018

Film e programmi in onda il 26 dicembre: il palinsesto targato Rai

La giornata di Santo Stefano comincia alle 6.45 con UnoMattina proseguendo con l’informazione e il meteo del Tg 1. Subito dopo, alle 10.00 andrà il onda il programma Storie italiane, cui seguirà La prova del cuoco alle 11.30. Alle 13.30 andrà in onda l’immancabile appuntamento con il TG1. Alle 14 torna Vieni da me, mentre alle 15.30 ci sarà un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Alle 16:15 va in onda lo show Le strenne dello Zecchino d’Oro cui seguirà il TG1 alle 16.45. Alle 17 arriverà il film Belle & Sebastien – L’avventura continua. Alle 18.45 torna l’appuntamento con L’Eredità e alle 20.30 con I Soliti ignoti. Come nella serata di ieri, anche a Santo Stefano non mancherà un classico Disney. Infatti, alle 21.25 andrà in onda il film d’animazione Cenerentola.

Su Rai 2 alle 8.35 sarà trasmesso il film Un angelo sotto l’albero, mentre alle 10 andrà in onda TG2 Storie – I racconti della settimana. Tornano i Classici Disney alle 11, mentre alle 11.30 va in onda il film Un Natale regale. Alle ore 14 inizierà il film Scambiamoci a Natale, mentre Un’ultima occasione d’amore andrà in onda alle 15.35. Dalle 17.15 l’appuntamento è con il film Dolci e delitti: la gara di cucina, mentre dalle 19 ci sarà 90° Minuto Serie A. Dopo l’appuntamento con il TG2 delle 20.30, alle 21 inizierà il film Quel pazzo venerdì.

Su Rai 3 la programmazione del giorno di Santo Stefano comincia alle 8 con la serie tv Zorro – Zorro in soccorso del vecchio Joe, mentre alle 8.30 andrà in onda il film La Bibbia – Abramo cui seguirà alle 9.55 il film Khumba – Cercasi strisce disperatamente. Alle 11:15 torna la serie tv Doc Martin mentre alla 12:15 va in onda Quante Storie. Alle 13:15 l’ appuntamento è con il documentario Passato e presente. Alle 20:45 torna Un posto al sole mentre in prima serata va in onda il film Una notte al Museo 2 – La fuga.

Film e programmi in onda martedì 26 dicembre: il palinsesto Mediaset

Vediamo adesso la programmazione prevista dal palinsesto Mediaset per la giornata di domani, 26 dicembre 2018. Su Canale 5 alle 9.50 l’ appuntamento è con il documentario Terra di Gremlins, mentre alle 11 andrà in onda la pellicola Un natale di mille colori. Alle 13.40 verrà trasmesso il film Il discorso del Re, mentre Angeli – Una storia d’amore andrà in onda alle 16.25. Alle 18:45 torna The Wall e alle 20:40 consueto appuntamento con Striscia la notizia. In prima serata va in onda la serie tv Piccole donne.

Su Rete 4 alle 8.20 l’appuntamento è con la serie tv Monk – Il sig. Monk e la straniera, mentre alle 9.17 inizierà il film Finalmente una favola. Alle 11 c’è la rubrica Ricette all’italiana che torna anche alle 12:30 dopo il tg, mentre alle 13 andrà in onda il film Il mio amico Babbo Natale. Alle 14.49, invece, verrà trasmesso il film Il dottor Zivago, mentre alle 18.55 l’appuntamento è con il TG4 – Meteo.it. Dopo la rubrica Stasera Italia delle 20.30, in prima serata alle 21.25 andrà in onda il varietà #CR4 La Repubblica delle Donne.

Su Italia1 si parte alle 7:25 con I puffi e altri cartoni animati fino alle 8.51. Dalle 9:15, invece, l’ appuntamento è con Miracle Tunes – Pupazzi matti e Miracle Tunes – Modalità rock attivata!. Alle 10.15 va in onda la serie tv Una mamma per amica, mentre Cotto e mangiato – Il menù torna alle 12:10. Nuovo appuntamento con I Simpson alle 13.45. Alle 14.35 inizia il film Un semplice desiderio cui seguirà Un desiderio per Natale alle 16.35. Alle 19.30 appuntamento con il film Dragonheart e alle 21.25 con Now You See Me – I maghi del crimine.