Programmi Rai: Caterina Balivo a Sanremo, chi sarà con lei

La 75ª edizione del Festival di Sanremo è alle porte, Carlo Conti aprirà il sipario dell’Ariston a partire dall’11 febbraio con la finalissima prevista per il 15 febbraio. Ogni anno, la kermesse vede tante persone a lavoro per rendere l’evento unico. A tal proposito, alcune trasmissioni cambiano la programmazione e molti conduttori raggiungono la città dei fiori per andare in diretta da lì. Per il 2025, Mamma Rai ha deciso di mantenere un’importante novità per quanto riguarda i programmi del daytime.

Programmi Rai: cosa cambia in vista di Sanremo

Nella programmazione del daytime della Rai sono due le trasmissioni che andranno in diretta da Sanremo: La volta buona e Playlist. Quindi soltanto Caterina Balivo, Federica Gentile e Gabriele Vagnato abbandoneranno temporaneamente gli studi Frizzi di Roma. La conduttrice di La volta buona andrà in onda dalla città dei fiori con una puntata speciale prevista per il sabato. Per Sanremo, come di consuetudine, Mara Venier trasmetterà Domenica In direttamente dal teatro Ariston.

Il motivo della scelta

La scelta di non trasferire il daytime a Sanremo, come è avvenuto in altre edizioni del passato, è dovuta a motivi logistici e organizzativi, con lo scopo di ottimizzare le risorse e far sì che vi sia una gestione più fluida del lavoro quotidiano. Non mancherà, però, la produzione di contenuti giornalieri che diffonderanno informazioni e terranno compagnia al pubblico durante l’intero Festival.

Novità a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di novità e sorprese. In primo luogo, il debutto del nuovo direttore artistico Carlo Conti e a seguire tutte le decisioni prese dal diretto interessato con il suo team. Tra i cambiamenti vi è il ripristino delle due categorie dei cantanti in gara: “big”, in totale 30, e “nuove proposte”. Per quanto riguarda il regolamento, si confermano tre le giurie che andranno a determinare le classifiche: televoto, sala Stampa, tv e web e Radio. Non mancheranno ospiti come Jovanotti, Damiano ed altre presenze di spessore che ancora non sono state rivelate. Ricordiamo anche Bianca Balti, Nino Frassica e Malgioglio. I co-conduttori saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, nella quarta puntata ci sarà Mahmood insieme a Geppi Cucciari e nell’ultima serata il duo formato da Cattellan e Alessia Marcuzzi.

Dopo l’addio di Amadeus gli italiani sono ancora increduli ma allo stesso tempo curiosi di seguire la kermesse che si prospetta un festival unico e inimitabile, pronto a lasciare il segno. Carlo Conti riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico?