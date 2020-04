Priyanka su Nick Jonas, quarantena: “Rapide decisioni per la sua malattia”

Nick Jonas e Priyanka Chopra quarantena: la moglie del cantante dei Jonas Brother condivide un lungo messaggio

Una scelta immediata quella fatta da Nick Jonas e la moglie Priyanka Chopra per la quarantena. La stessa modella indiana, vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 2000, rivela come lei e il cantante stanno trascorrendo questo periodo. Attraverso il sito di Vogue, Priyanka ha confessato di aver preso delle decisioni rapide sulle cose responsabili da fare. Prima, ovviamente, si sono assicurati che la loro famiglia stesse bene. Avrebbero dovuto essere in India, ma hanno deciso di interrompere il loro viaggio e di tornare in America, in quanto temevano che i confini sarebbero stati bloccati. L’emergenza legata al Coronavirus ha colpito tutto il mondo e anche negli Stati Uniti la popolazione si ritrova costretta a seguire le varie restrizioni. Priyanka fa sapere di aver scelto insieme a Nick di andare in quarantena immediatamente per un motivo ben preciso.

Nick Jonas dei Jonas Brother e il diabete: subito in quarantena con la sua Priyanka Chopra

“Nick e io prendemmo rapide decisioni sulle cose più responsabili da fare. […] Nick è un diabetico di tipo 1, quindi abbiamo ritenuto importante andare in quarantena quasi immediatamente”, confessa oggi Priyanka al portale americano con un lungo messaggio. Da ormai diversi anni sappiamo che il componente del trio Jonas Brothers soffre di questa malattia autoimmune. Ha scoperto di avere questo problema quando aveva 13 anni. Lui stesso aveva confessato di aver imparato, negli anni, a gestire la malattia. Proprio perché soffre di diabete, Nick ha pensato bene di iniziare subito la quarantena con sua moglie Priyanka. Quest’ultima ora è così felice di poter trascorrere le sue giornate a fianco del cantante, con cui sta cercando di affrontare la noia.

Nick Jonas e Priyanka Chopra, come prosegue la quarantena insieme

“Nick e io abbiamo usato la quarantena non solo per trascorrere del tempo l’uno con l’altro, ma anche per affinare le nostre capacità creative e per scrivere e sviluppare progetti che vogliamo produrre”, confessa Priyanka nel suo lungo messaggio. La modella sta imparando in questi giorni a suonare il piano e, ovviamente, a farle da insegnante ci pensa proprio Nick. In questo periodo la signora Jones sta cercando di aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto, attraverso delle donazioni.